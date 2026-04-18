Қозоғистонда 19-25 апрель кунлари Европа иммунизация ҳафталиги бўлиб ўтади
PETROPAVL. Кazinform – Анъанавий Европа иммунизация ҳафталиги бу йил “Вакциналар ҳар бир авлод учун хизмат қилади” шиори остида ўтказилади.
Шимолий Қозоғистон вилояти Санитария-эпидемиология назорати бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Арман Кушбасовнинг сўзларига кўра, иммунизация ҳафталиги 2012 йилдан бери ҳар йили апрель ойининг охирги ҳафтасида нишонланиб келинмоқда. Мақсад — барча ёшдаги одамларни имунизациялаш орқали олдини олиш мумкин бўлган касалликлардан ҳимоя қилишдаги аҳамиятини тарғиб қилиш.
— Вакцинация — тиббиёт тарихидаги энг кучли воситалардан бири. Сўнгги ярим аср давомида вакциналар 150 миллиондан ортиқ одамнинг ҳаётини сақлаб қолди. Бу миллионлаб одамларнинг ўз яқинларини ҳимоя қилиш учун қабул қилган қарорларининг натижасидир. Тасаввур қилинг: 50 йил давомида ҳар куни ҳар дақиқада 6 киши қутқарилган.
Бу бир неча авлоднинг қизамиқ, дифтерия, кўкйўтал ва полиомиелит каби касалликларсиз келажакни танлашининг натижасидир, — дейди Арман Кушбасов.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, эмлашни танлаш гўдаклар ўлимини 40 фоизга камайтиришга имкон берди ва ўн миллионлаб болаларни ногиронликдан қутқарди. Бироқ, йиллар давомида эришилган бу муваффақият энди хавф остида. Ҳар йили дунёда тахминан 20 миллион бола зарур вакциналарни олмайди ва уларнинг 14 миллиондан ортиғи ҳеч қандай эмлов олмаган. Бу болаларнинг аксарияти тиббий ёрдам ёмон ривожланган ҳудудларда яшайди. Бундан ташқари, ёлғон ва чалғитувчи маълумотлар ҳам бунга халақит бермоқда.
— 2026 йилда Европа иммунизация ҳафталиги 19-25 апрель кунлари "Вакциналар ҳар бир авлод учун хизмат қилади" шиори остида ўтказилади. Кампания эмлаш кўп йиллар давомида одамларни, оилаларни ва бутун жамиятларни ҳимоя қилиб келганини ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолишини эслатади.
Кампания жамоатчиликнинг эмлашга бўлган ишончи ва иштиёқини оширишга, шунингдек, тиббиёт ходимларини қўллаб-қувватлашга қаратилган, — дейди Арман Кушбасов.
Ҳозирги кунда мамлакатда республика бюджети ҳисобидан 21 та юқумли ва паразитар касалликларга қарши мажбурий профилактик эмлашлар амалга оширилмоқда. Вакцинация эмланаётган шахснинг розилиги билан амалга оширилади.
— Режалаштирилган профилактик эмлашлар: "А" вирусли гепатитига, "В" вирусли гепатитига, b гемофиль инфекциясига, дифтерия, кўкйўтал, қизамиқ, қизилча, пневмококк инфекцияси, полиомиелит, қоқшол, сил касаллиги, эпидемик паротит, одам папилломавирусига қарши; эпидемиологик кўрсаткичлар бўйича эмлашлар: қутуриш, тиф иситмаси, баҳор-ёзги каналар энцефалити, вабо, коронавирус инфекцияси, куйдирги, грипп, туляремияга қарши.
Европа иммунизация ҳафталиги давомида барча қизиққан катталар ва болалар, шу жумладан бошқа мамлакатлардан келган, рўйхатдан ўтмасдан яшайдиган ва доимий яшаш жойига эга бўлмаганлар, ҳудудий клиникаларга ташриф буюришлари ва бепул эмлашлар олишлари мумкин, — дейди Арман Кушбасов.