Қозоғистон жаҳон ОАВларида: нефть транзити, Каспий ва Хитой капитали, франкофония, Оролни қутқариш
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта жаҳон оммавий ахборот воситалари Қозоғистонга оид бир нечта мавзуларни кўтарди. Булар: Хитой капиталининг финтех секторига келиши, Москванинг Қозоғистон нефти транзити бўйича янги позицияси, Франция маданиятининг Марказий Осиёга таъсири, темир йўл инфратузилмаси истиқболлари, ноёб металлар саноати. Батафсил маълумот Kazinform мухбир шарҳида.
Reuters: Қозоғистон нефтини Германияга экспорт қилиш йўналиши ўзгарди
Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак 1 майдан бошлаб Қозоғистон нефти Германияга “Дружба” қувури орқали эмас, балки бошқа йўналиш бўйлаб транзит қилинишини айтди. Агентлик Москванинг ҳаракатлари Европага Ҳормуз бўғозидаги вазиятнинг юкини янада кучайтириши мумкинлигини эслатади.
— Немислар Россия нефтидан воз кечишди, шунинг учун улар билан ҳаммаси жойида, —деб ёзади Reuters Россия расмийсига таяниб.
Материалда бу ўзгариш Европанинг Россия нефти ва газини сотиб олишдан бош тортиши билан боғлиқлиги айтилган.
Bloomberg: Хитой капитали мамлакатга Kaspi.kz орқали ҳам кира бошлади
Хитойнинг Tencent компанияси Қозоғистондаги Kaspi.kz финтех экотизимига сармоя киритди.
— Tencent Қозоғистондаги етакчи финтех компанияларидан бири бўлган Kaspi.kzga сармоя киритди, — деб ёзади Bloomberg.
Нашр ушбу битимни хитойлик инвесторларнинг Марказий Осиёдаги рақамли молия секторига қизиқишининг ортиши билан боғлайди. Kaspi минтақадаги энг йирик платформалардан бири эканлиги таъкидланмоқда.
Euronews: Франция маданияти Қозоғистон орқали Марказий Осиёга тарқалмоқда
— Франкофония баҳорги фестивали Марказий Осиёда, жумладан, Қозоғистонда маданий қамровини кенгайтирмоқда, — дейилади материалда.
Euronews хабар беришича, фестиваль минтақанинг бир нечта мамлакатларида ўтказилмоқда ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади. Бу Қозоғистоннинг халқаро маданий платформа сифатидаги ролини кучайтираётганидан далолат беради.
Xinhuа бизнинг эътиборимизни тортган иккита материални эълон қилди.
Биринчиси, Қозоғистон темир йўл инфратузилмасини ривожлантиришга устувор аҳамият бера бошлагани.
Қозоғистон кейинги тўрт йил ичида 5000 километр янги темир йўл қуришни режалаштирмоқда.
– Қозоғистон темир йўл транспорти имкониятларини ошириш учун кенг кўламли инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш ниятида, – деб хабар беради Xinhua.
Материалда 2035 йилга бориб транзит юк ташиш ҳажми йилига 100 миллион тоннага етиши режалаштирилгани айтилган. Шунингдек, янги лойиҳалар юкларни етказиб бериш вақтини қисқартириши ва портларнинг ўтказиш қобилиятини ошириши ҳақида хабар берилган.
Иккинчи материал Алматида Хитой тили куни ҳақида.
Материалда ушбу тадбир маданий ва таълим алоқаларини ривожлантиришга қаратилгани айтилган. Бундай ташаббуслар Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшиши таъкидланган.
Anadolu Agency: Астанада экологик саммит бўлиб ўтди
– Астанада давлат раҳбарлари даражасида Оролни қутқариш халқаро жамғармасининг йиғилиши бўлиб ўтди. Томонлар Орол денгизи минтақасидаги экологик вазиятни яхшилаш ва сув ресурсларини самарали бошқариш масалаларини муҳокама қилишди. Шунингдек, минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш зарурати ҳам таъкидланди, — дейилади материалда.
Мақолада Марказий Осиё мамлакатлари сув ресурслари ва экологик муаммолар бўйича ҳамкорликни мустаҳкамлашга эътибор қаратаётгани таъкидланган.
Anadolu Agency: Қозоғистон ноёб металлар саноатини кенгайтирмоқда
Қозоғистон ноёб ер элементлари саноатини кўпайтирмоқда.
– Қозоғистон ноёб ер элементлари маҳсулотлари линиясини кенгайтирмоқда, – деб ёзади Anadolu Agency.
Материалда ушбу ташаббус юқори технологияли саноат учун хомашёга бўлган глобал талабнинг ўсиши билан боғлиқлиги айтилган.
AZERTAC: Транскаспий йўналиши бўйлаб транзит ошди
Сўнгги йилларда Транскаспий халқаро транспорт йўналиши бўйлаб юк ташиш сезиларли даражада ошди.
— Сўнгги беш йил ичида Транскаспий халқаро транспорт йўналиши бўйлаб транзит ҳажми уч баравар ошди. Ушбу йўналиш Европа ва Осиёни боғлайдиган муҳим транспорт йўлагига айланиб бормоқда. Йўналишнинг ривожланиши минтақа мамлакатларининг логистика салоҳиятини сезиларли даражада оширади, — дейилади материалда.
Azertac ушбу тенденция Қозоғистонни минтақадаги асосий транзит бўғинларидан бири сифатида мустаҳкамлаётганини таъкидлади.