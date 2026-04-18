Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Миллий рейтинг агентлигини ташкил этиш, геологик қидирув ва ЕИга нефть экспорти
ASTANА. Кazinform – Апрель ойи ўрталарида биз глобал интернет-нашрларга назар ташладик. Бу ерда Қозоғистон ҳақидаги янгиликларнинг аксарияти халқаро савдога асосланганлиги сезилади. АҚШ билан тинч ядровий музокаралар, Туркиянинг маҳаллий геологик қидирув секторига кириши, Европа Иттифоқига экспорт қилинадиган нефть ҳажми ва миллий рейтинг агентлигини ташкил этиш мавзулари кенг таҳлил қилинди. Кazinform мухбирининг шарҳида батафсилроқ ўқинг.
Caspianpost: Қозоғистон Европа Иттифоқига нефть етказиб бериш бўйича иккинчи ўринда
2025 йил натижаларига кўра, Қозоғистон Европа Иттифоқига энг йирик хом нефть етказиб берувчилар орасида иккинчи ўринга кўтарилди. Европа Иттифоқи Кенгаши маълумотларини Caspianpost баҳам кўрди.
Европа Иттифоқи Кенгаши маълумотларига кўра, ўтган йили Қозоғистон Европа Иттифоқига 55,8 миллион тонна хом нефть экспорт қилган. Рейтинг бўйича мамлакат 63,5 миллион тонна нефть етказиб берган АҚШдан кейин иккинчи ўринда туради. Норвегия 55,7 миллион тонна билан учинчи ўринда, Қозоғистондан атиги 100 минг тоннага кам.
Шундай қилиб, АҚШ, Қозоғистон ва Норвегия 2025 йилда Европа Иттифоқининг асосий нефть етказиб бериш ҳамкорларига айланди. Қозоғистон Европа Иттифоқига импорт қилинадиган хом нефтнинг тахминан 12 фоизини ташкил қилади.
Сўнгги йилларда бозордаги ўзгаришлар яққол кўриниб турибди. Европа Иттифоқи импортида Россия нефтининг улуши 2021 йилдаги 25,8 фоиздан 2025 йилда 2,2 фоизгача кескин камайди. Украинадаги можаро ва Россия ҳудуди орқали нефть экспорт қилишдаги қийинчиликларга қарамай, Қозоғистон Европа Иттифоқига "қора олтин" етказиб беришда давом этди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, қолган бозор улуши асосан Европа томонидан АҚШ, Норвегия ва Қозоғистон ҳисобига тўлдирилди. Бу Қозоғистоннинг глобал энергетика бозоридаги роли ортиб бораётганидан далолат беради.
The Times of Central Asia: Миллий рейтинг агентлиги ташкил этилади
Мажилиснинг ялпи мажлисида "Рейтинг фаолияти тўғрисида"ги қонун лойиҳаси ва унга илова қилинган тузатишлар биринчи ўқишда кўриб чиқилди. Ушбу қонун лойиҳасига кўра, Қозоғистон рейтинг агентлиги мамлакатда мустақил миллий рейтинг баҳолаш институти сифатида ташкил этилади. Маълумот The Times of Central Asia томонидан эълон қилинди.
Қонун лойиҳаси 7 боб ва 30 та моддадан иборат. У рейтинг фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилишнинг кенг қамровли моделини шакллантиради. Қўшимча қонун лойиҳасида 3 та кодекс ва 18 та қонунга ўзгартиришлар киритилади.
— Биринчидан, Қозоғистон рейтинг агентлигини мустақил миллий рейтинг баҳолаш институти сифатида ташкил этиш. Унинг акциядорлари Миллий банк, халқаро рейтинг агентлиги ва бошқа молиявий ташкилотлар бўлади. Миллий банк агентликнинг молиявий барқарорлигини ва молия бозоридан ишончини таъминлайди. Иккинчидан, халқаро рейтинг агентликлари. Қонун лойиҳасида уч турдаги кредит рейтинг агентликларини ўз ичига олган институционал модел жорий этилади. Биринчи моделга кўра, Қозоғистон рейтинг агентлигини мустақил миллий рейтинг баҳолаш институти сифатида ташкил этиш таклиф қилинмоқда, — дейди Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги раиси Мадина Абилқасимова.
Аnadolu: Қозоғистон-АҚШ ядро энергияси бўйича кенгаш ўтказди
Қозоғистон Республикаси Атом энергияси агентлиги АҚШ Давлат департаменти делегацияси билан тинч атом энергияси мавзусида учрашув ўтказди. Аnadolu агентлигининг хабар беришича, музокаралар давомида атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш соҳасида Қозоғистон-Америка ҳамкорлигини ривожлантириш масаласи муҳокама қилинди.
Кенгашда АҚШ Давлат котибининг қуролланишни назорат қилиш ва тарқатмаслик бўйича ёрдамчи ўринбосари вазифасини бажарувчи Кристофер Клайн иштирок этди. Қозоғистон томонидан Атом энергияси агентлиги раисининг ўринбосарлари Тимур Жантикин ва Асет Махамбетов ҳамда «ҚАЭС» МЧЖ вакиллари иштирок этди.
Ҳозирда мамлакатлар икки томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлашдан манфаатдор. Келажакда эксперт тажрибаси алмашиш ва институционал механизмларни илгари суриш режалаштирилган.
Report: Туркия компаниялари нефт ва газ захираларини ўрганади
Туркия компаниялари Қозоғистонда нефть ва газ, кўмир ва кимё саноати лойиҳаларини амалга оширишда иштирок этиш ниятида. «ҚазМунайГаз» ва Turkish Petroleum Corporation геологик қидирув ва қазиб олиш соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Report ахборот агентлиги хабар берди.
Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз Астанага амалий ташриф билан келди. Бир неча кунлик ташриф доирасида Ҳукуматлараро комиссиянинг 14-йиғилиши бўлиб ўтди. Учрашув давомида Бош вазир Олжас Бектенов Қозоғистон-Туркия компаниялари геологик қидирув ишларини олиб боришини маълум қилди.
– Энергетика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш ўзаро таъсирнинг муҳим йўналиши ва минтақавий барқарорликнинг устунидир. Боку-Тбилиси-Жайҳон йўналиши Қозоғистон нефтини етказиб бериш учун муҳим қувур линияси инфратузилмасининг бир қисмидир. Туркия компаниялари Қозоғистонда нефть ва газ соҳасида йирик лойиҳаларни муваффақиятли амалга оширмоқда. Бундан ташқари, томонлар ушбу соҳада инвестиция шартномаларини тузишга алоҳида эътибор қаратмоқдалар, — деди Бош вазир.
Бош вазирнинг сўзларига кўра, икки мамлакатнинг энергетика, кўмир саноати ва бошқа соҳалардаги мутахассислари инновацияларни жорий этиш бўйича тажриба алмашишлари керак.
– Ҳозирда AKSA Energy Қизилўрда шаҳрида 240 МВт қувватга эга буғ-газ заводини қурмоқда. Шу билан бирга, биз ўзаро манфаатли муносабатларни иложи борича кенгроқ кенгайтиришга ва янги таклифларга тайёрмиз, – деди Олжас Бектенов.