Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Иккинчи АЭС ва Покистонга экспорт қилинадиган автобуслар
ASTANA. Kazinform – Бу ҳафта жаҳон интернет-нашрлар Қозоғистондаги кўплаб масалаларга эътибор қаратмоқда. Давлат раҳбарининг Покистонга ташрифи, дон экспорти кўрсаткичлари кенг муҳокама қилинди. Иккинчи АЭС қаерда қурилиши ҳақида айтилган. Батафсил маълумотни Kazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Report: Қозоғистон Покистонга 600 та электр автобус етказиб беради
Исломободда давлат раҳбарлари иштирокида Қозоғистон-Покистон бизнес-форуми бўлиб ўтди. Учрашув давомида икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий муносабатларни янги босқичга кўтарадиган муҳим ҳужжатлар қабул қилинди. Улар орасида Қозоғистоннинг Falcon EuroBus компанияси Покистон бозорига 600 та электр автобус етказиб бериши кўзда тутилган. Бу хабар Report ахборот агентлиги томонидан ҳам эълон қилинди.
2027–2028 йилларда Покистонга экспорт қилинадиган автобуслар сони 2 минг донага етиши мумкин. Дастлабки электр автобусларининг биринчи етказиб берилиши апрель ойида бошланиши режалаштирилган. Тижорат шартномасининг умумий қиймати 108 миллион долларни ташкил этади.
Falcon EuroBus корхонаси 2018 йилда Алмати шаҳрида ташкил этилган. Бугунги кунда завод Европа сифат стандартларига жавоб берадиган автобуслар ишлаб чиқаради. Ишлаб чиқариш қуввати йилига 1500 та автобусни ташкил этади ва келажакда бу кўрсаткични 3 минг донага етказиш режалаштирилган. Ҳозирда завод маҳсулотларига нафақат Ўзбекистон, Мўғулистон, Покистонда, балки Европа мамлакатларида ҳам талаб юқори.
Таъкидлаш жоизки, бизнес-форумда Қозоғистондан 150 га яқин ва Покистондан 180 та компания музокаралар олиб борди. Астана ва Исломобод кейинги 2 йил ичида савдо айланмасини 1 миллиард долларга етказиш ниятида.
Қозоғистон-Покистон бизнес-форуми натижаларига кўра, қарийб 200 миллион долларлик 30 дан ортиқ тижорат ҳужжатлари имзоланди. Шартномалар молия, логистика, саноат, энергетика, агросаноат комплекси, рақамлаштириш ва инфратузилма соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
The Times of Central Asia: Иккинчи АЭС учун жой аниқланди
Қозоғистон иккинчи атом электр станцияси учун жойни расман тасдиқлади. Ҳукумат қарорига кўра, объект Алмати вилоятининг Жамбил туманида, мамлакатнинг биринчи атом электр станцияси учун танланган жой яқинида қурилади. The Times of Central Asia расмий маълумотни эълон қилди.
Адолат вазирлиги «Иккинчи атом электр станцияси» ядро иншоотини қуриш ва уни қуриладиган ҳудуд ҳақида» номли 2026 йил 26 январдаги №40 Ҳукумат қарори «Адолат» норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида эълон қилинганини маълум қилди. Қарор имзоланган кундан бошлаб кучга кирди. Одатда, атом энергетикаси соҳасидаги лойиҳалар техник-иқтисодий асослаш, экологик баҳолаш ва молиялаштириш босқичидан ўтади. Режани дастлабки тасдиқлашдан тўлиқ кўламли қурилишга ўтиш вақти ўзгариши мумкин.
Аввалроқ, Хитойнинг CNNC компанияси билан мамлакатда иккинчи ва учинчи атом электр станцияларини қуриш бўйича шартнома тузилгани ва биринчи атом электр станциясини Россиянинг "Росатом" корпорацияси қуриши ҳақида хабар берилган эди. Қурилиш майдони Балқаш кўли бўйида, Алматидан тахминан 400 километр узоқликда жойлашган. Шундай қилиб, Қозоғистондаги дастлабки иккита атом электр станцияси мамлакатнинг жанубий минтақасида жамланади.
Биринчи АЭСнинг лойиҳавий қуввати 2,4 ГВт бўлиб, ҳар бири 1,2 ГВт қувватга эга иккита ВВЭР-1200 реакторини ўз ичига олади. “Росатом” компанияси қурилиш майдончасида тайёргарлик ишларини бошлади. Пойдевор 2029 йилга мўлжалланган ва станция 2035 йилда ишга туширилади.
Расмийлар ядро энергетикасини мамлакатдаги электр энергияси танқислигини ҳал қилишнинг стратегик ечими сифатида кўриб чиқмоқдалар. Бундан ташқари, энергетика вазири Ерлан Ақкенженов бир неча йил ичида электр энергияси танқислигини бартараф этишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилишини айтди.
ТАСС: Конституциявий ислоҳот бўйича референдум ўтказиш ташаббуси кўтарилди
Мажилис депутати, «Respublika» партияси етакчиси Айдарбек Қожаназаров муҳокама қилинаётган Конституциянинг айрим моддалари қайта кўриб чиқилгандан сўнг, янги Конституция лойиҳасини умумхалқ референдумига тақдим этиш масаласини ташаббускорлик билан бошлади. Унинг сўзларига кўра, ҳужжат етарли даражада якунланган. Депутатнинг нутқи ТАСС томонидан хабар қилинди.
Айдарбек Қожаназаровнинг сўзларига кўра, ислоҳот муҳокамаси олти ойдан ортиқ вақтдан бери давом этмоқда. Янги Конституция лойиҳаси профессионал юристлар, турли соҳалардаги мутахассислар ва фуқаролик жамияти вакилларининг узоқ ва тизимли иши натижасида ишлаб чиқилган.
“Конституциявий комиссия аъзоси сифатида янги Конституция лойиҳасини айрим моддаларнинг матни якунлангандан сўнг умумхалқ овоз беришга - референдумга тақдим этишни таклиф қиламан”, - деди депутат.
Шуни таъкидлаш керакки, аввалроқ Айдарбек Қожаназаров Конституцияда миллий валютанинг мақомини белгилашни таклиф қилган эди. Унинг фикрича, Конституцияда тенгенинг аниқ кўрсатилиши иқтисодий мустақилликни мустаҳкамлайди ва молиявий сиёсатнинг барқарорлигини таъминлайди. Ҳозирда тенгенинг мақоми қонун билан тартибга солинса-да, ўзгариб бораётган глобал молия тизими шароитида ушбу нормани Конституциявий даражада белгилаш долзарбдир.
Anadolu: Афғонистон ва Марказий Осиёга дон экспорти ортиб бормоқда
Афғонистонга дон етказиб бериш ҳажми сезиларли даражада ошмоқда. 2025 йил сентябрь ойидан 2026 йил 31 январгача ушбу мамлакатга экспорт ҳажми 1,9 бараварга ошиб, 216 минг тоннадан 416 минг тоннага етди. Бу ҳақда Анадолу ахборот агентлигига ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига таяниб хабар берди.
Агентлик маълумотларига кўра, Қозоғистон минтақада доннинг асосий етказиб берувчиси сифатидаги ролини сақлаб қоляпти ва экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаяпти ҳамда ташиш географиясини кенгайтиряпти.
"Етказиб беришнинг асосий ўсиши Марказий ва Жанубий Осиёнинг анъанавий бозорларига тегишли. Хусусан, Ўзбекистонга дон экспорти 49 фоизга ўсиб, 1813 минг тоннадан 2702 минг тоннага етди. Қирғизистонга етказиб бериш ҳажми 1,7 бараварга ўсиб, 95 минг тоннадан 163 минг тоннагача ошди. Афғонистонга экспорт 1,9 бараварга ўсиб, 216 минг тоннадан 416 минг тоннагача етди", - дейилади расмий маълумотда.