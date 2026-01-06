Қозоғистон жаҳон иқтисодиётининг энг яхши 50 давлати қаторига кирди
ASTANA. Kazinform — Дунёдаги энг йирик 50 иқтисодиётнинг ЯИМ маълумотлари ва 2000 йилдан 2025 йилгача бўлган даврдаги ўртача йиллик реал ЯИМ ўсиш суръатига кўра, Қозоғистон Марказий Осиёда энг йирик 50 иқтисодиёт қаторига кирган ягона давлат бўлди.
Бундан ташқари, Қозоғистон ўртача йиллик реал ЯИМ ўсиши бўйича етакчи бешта давлат қаторига киради.
Буни 5 январда Visual Capitalist портали томонидан эълон қилинган ХВЖ маълумотлари тасдиқлайди.
Иқтисодиёти 30,6 триллион долларга баҳоланган Қўшма Штатлар шубҳасиз жаҳон иқтисодий гигант бўлиб қолмоқда ва бу етакчиликни келгуси йилларда ҳам сақлаб қолиши кутилмоқда.
Юқори бешта иқтисодиёт қаторига Хитой, Германия, Япония ва Ҳиндистон ҳам киради.
Қўшма Штатларнинг устунлигига қарамай, кўплаб мамлакатлар, жумладан, Қозоғистон, ўсиш суръатлари ва ривожланиш динамикаси бўйича ундан ўзиб кетди. Сўнгги 25 йил ичида Қўшма Штатларда реал ЯИМнинг ўртача йиллик ўсиш суръати 2,1% ни ташкил этди. Шу билан бирга, Хитойда 2000 йилдан бери ўртача йиллик реал ЯИМ ўсиш суръати 8% ни кўрсатди.
2000 йилдан 2025 йилгача бўлган давр натижаларига кўра, Қозоғистон Хитой, Ҳиндистон, Вьетнам ва Бангладеш билан биргаликда реал ЯИМнинг ўртача йиллик ўсиш суръати 5,6% ни ташкил этиш бўйича етакчи бешта давлат қаторига кирди.