    17:37, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 3 миллиард доллардан ошди

    TASHKENT. Kazinform - Жорий йилнинг 8 ойи якунларига кўра Қозоғистон Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорлари учлигидан жой олди, дея хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 3 млрд доллардан асты
    Фото: ҚР Сауда және интеграция министрлігі

    Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, январь-август ойларида мамлакат ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 19,8 фоизга ўсиб, 51,4 миллиард долларни ташкил этди. Бугунги кунда қўшни давлат дунёнинг 200 га яқин давлати билан савдо алоқаларини ўрнатади.

    Ўзбекистоннинг асосий савдо шериги Хитой ҳисобланади. Икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 9,7 миллиард доллардан ошди (умумий кўрсаткичнинг 18,9 фоизи).

    Товар айирбошлашнинг 16,1 фоизи Россия ҳиссасига тўғри келади. Бу мамлакат билан экспорт-импорт ҳажми 8,3 миллиард доллардан ошади.

    Кучли учликни Қозоғистон ҳам якунлади. Астана ва Тошкент ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми расман 3 миллиард доллардан (5,9 фоиз) ошди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 605,1 миллион долларга кўпдир.

    Ҳисобот даврида Ўзбекистондан Қозоғистонга 910,8 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилинди, 2,1 миллиард доллардан ортиқ импорт маҳсулоти келтирилди.

    Аввал хабар берганимиздек, Ўзбекистонда Қозоғистон капитали иштирокида фаолият юритувчи компаниялар сони ортган. Хусусан, ўтган олти ойда мамлакатимиз Ўзбекистонда 116 корхона очилди. Шу тариқа, Тошкентда Қозоғистон капитали иштирокида фаолият юритаётган компаниялар сони ҳозирда расман 1157 тага етди.

    Бундан ташқари, Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасида 4 та қўшимча савдо йўлаклари очилиши мумкин. Шунингдек, Тошкентда Қозоғистон савдо маркази ва Астанада Ўзбекистон савдо маркази қурилиши мумкин.

    Савдо Халқаро алоқалар Марказий Осиё Иқтисодиёт Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
