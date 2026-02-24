Қозоғистон ва Ўзбекистон темир йўл орқали юк ташиш ҳажмини икки баравар оширади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ва Ўзбекистон темир йўл ташишлари ҳажмини икки баравар ошириш мақсадида чегара ўтиш жойлари ишини мувофиқлаштиради. Бу ҳақда ҚР Транспорт вазирлиги хабар берди.
Қозоғистон ва Ўзбекистон қўшма делегацияси асосий чегара темир йўл иншоотларига амалий ташриф буюрди.
Тадбир икки мамлакат транспорт вазирликлари ўртасида юк ташиш ҳажмини 60 миллион тоннагача ошириш бўйича келишувларни амалга ошириш доирасида ўтказилди.
Делегация таркибига темир йўл маъмуриятлари раҳбарлари, Чегара хизмати, Давлат даромадлари қўмитаси вакиллари, шунингдек, Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг фитосанитария ва ветеринария назорати учун масъул мутахассислари кирди.
Делегация “Сариағаш” ва “Сирдарё” давлатлараро туташ нуқталарини батафсил кўздан кечирди. Ушбу иншоотлар икки мамлакат ўртасидаги юк ташиш ҳажмини кенгайтиришнинг асосий нуқталарига айланади. Бу, ўз навбатида, юк ташиш ҳажмини икки баравар ошириш имконини беради.
Тадбир давомида темир йўл транспортининг қуввати ва самарадорлигига таъсир қилувчи инфратузилма чекловларини бартараф этиш масалалари кўриб чиқилди.
Ташриф давомида томонлар давлатлараро туташ нуқталарининг қувватини тизимли равишда кенгайтириш устуворлигини тасдиқладилар.
Хусусан, “Сариағаш” туташув пункти орқали суткасига 36 жуфт поезддан 40 жуфт поездгача ошириш режалаштирилган, “Оазис”да бу кўрсаткич беш бараварга – суткасига ўнта жуфт поездгача оширилади.
Шунингдек, “Дарбаза – Мақтаарал” стратегик темир йўл участкаси фойдаланишга топширилгандан сўнг, “Сирдарё” туташув пункти орқали суткасига ўнта жуфт поездгача оширилади. Бу 60 миллион тонналик мақсадли юк айланмасига эришиш учун зарур техник асос яратади.
