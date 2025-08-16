Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги авиақатновлар сони кўпаяди
ASTANА. Кazinform — Марказий Осиё-Хитой (C5+1) форматида фуқаро авиацияси соҳасида ҳамкорлик бўйича ишчи гуруҳ конференцияси доирасида Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси авиация маъмурлари ўртасида музокаралар бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Транспорт вазирлиги хабар берди.
Музокаралар чоғида Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси ўртасида мунтазам қатновлар сонини кўпайтириш бўйича келишувга эришилди. Ушбу қадам транспорт қулайлигини ривожлантириш, ишбилармонлик ва маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, шунингдек, икки мамлакатнинг туристик жозибадорлигини оширишга қаратилган.
– Эришилган келишувларга мувофиқ, икки давлатнинг белгиланган ташувчиларига Алмати-Тошкент ва Астана-Тошкент йўналишларининг ҳар бири бўйича ҳафтасига 42 тагача рейсни амалга оширишга рухсат берилди. Бошқа йўналишларда ҳафтасига 14 тагача рейсга рухсат берилади. Томонлар, шунингдек, мамлакатлар ўртасида мунтазам парвозлар учун ажратилган пунктлар сонини кўпайтиришга келишиб олдилар, — дейилади хабарда.
Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси ўртасида фуқаро авиацияси соҳасидаги ҳамкорлик изчил ривожланиб бораётганини алоҳида таъкидлаш лозим. Шундай қилиб, 2025 йил 3 июлдан Ўзбекистоннинг My Freighter (Centrum Air) авиакомпанияси Ақтау-Нукус йўналиши бўйича ҳафтасига 2 та рейс частотаси билан парвозларни амалга ошира бошлади.
Ўз навбатида, 2025 йил 15 июльдан бошлаб Fly Arystan Атирау-Тошкент йўналиши бўйича ҳафтасига 3 та рейс частотаси билан ҳаво қатновларини очди.
Музокаралар якунлари бўйича томонлар конструктив мулоқотни давом эттириш ва мамлакатлар ўртасида ҳаво қатновини янада ривожлантириш ва самарали ҳамкорликни янада ривожлантиришга қаратилган қўшма ташаббусларни амалга оширишга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
Эсла ошганитиб ўтамиз, аввалроқ бир йил ичида Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги ҳаво қатнови 18 та рейсга ошгани ҳақида хабар берган эдик.