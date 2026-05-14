Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги таълим, тиббиёт ва инвестиция алоқалари ривожланмоқда
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги маданий ва гуманитар алоқалар йилдан-йилга мустаҳкамланиб бораётганини айтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Хусусан, 2023 йилда вайронкор зилзиладан жабр кўрган Газиантеп провинциясида Қозоғистон ташаббуси билан Хожа Аҳмад Яссавий номидаги мактаб очилди.
Астана ва Алматида “Маариф” жамғармаси мактабларини очиш тўғрисида келишувга эришилди.
Туркияда қарийб 14 минг қозоғистонлик, мамлакат олий таълим муассасаларида эса 260 га яқин турк талабаси таҳсил олмоқда.
Яқинда Чимкент шаҳрида педагогика университети қошида Туркиядаги Гази университетининг филиали иш бошлади.
Қозоғистоннинг бир қатор ҳудудларида туризм соҳасига ихтисослашган турк компаниялари муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Давлат раҳбари ушбу йўналишда ҳали ҳам кўплаб имкониятлар мавжудлигини таъкидлаб, турк биродарларимизни Қозоғистон билан илғор тажрибасини бўлишишга ва мамлакатимизга инвестиция киритишга чақирди.
Соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорлик ҳам жадал ривожланмоқда. Қасим-Жомарт Тоқаев Туркиянинг энг йирик фармацевтика гигантлари - Abdi İbrahim ва Nobel Қозоғистонда ишлаб чиқариш линияларини ишга туширганини таъкидлади.
Тез орада Orzax Group компанияси Туркистон вилоятида биологик фаол қўшимчалар ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлайди.
YDA Group Туркистон ва Петропавл шаҳарларида кўп тармоқли касалхоналар қурмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Туркия Президенти билан кичик гуруҳда музокаралар олиб боргани ҳақида хабар берган эдик.