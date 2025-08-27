Қозоғистон ва Тожикистон парламентлари ҳамкорликни чуқурлаштиришни муҳокама қилди
ASTANА. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Мажилиси раиси Ерлан Қошанов Тожикистон Республикаси Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раиси Рустами Эмомали билан учрашди, деб хабар беради Мажилис матбуот хизмати.
Тожикистон Парламенти юқори палатаси раҳбари расмий ташриф билан Астанага келди.
Парламент делегациясини кутиб олар экан, Ерлан Қошанов ҳамкасбларини парламентнинг ҳар икки палатаси депутатлари сайловлари муваффақиятли ўтгани ва шахсан Рустами Эмомалини Тожикистон Мажлиси Олий Мажлиси миллий раиси лавозимига қайта сайлангани билан табриклади.
— Мамлакатларимизни кўп асрлик қардошлик, дўстлик ва ҳамкорлик боғлаб туради. Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмоннинг мунтазам учрашувлари икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида суръат бағишламоқда. Бугун муносабатларимиз энг юқори поғонага – иттифоқчиликка кўтарилмоқда. Бу борада парламентларимиз зиммасига етакчиларимиз эришган барча келишувларни амалга ошириш, халқларимиз ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлаш учун мустаҳкам қонунчилик асосларини яратиш вазифаси қўйилди, — деди Мажилис раиси.
Томонлар парламентлараро алоқаларни янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилдилар. Сўзга чиққанлар кўп томонлама форумлардаги ҳамкорлик ва дўстлик гуруҳлари доирасидаги ўзаро ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратдилар. Шунингдек, депутатлар қонунчилик соҳасида ўзаро тажриба алмашишни чуқурлаштиришга оид қатор масалаларни ҳам кўтардилар.
Суҳбат давомида рақамли инновацияларни ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Ерлан Қошановнинг айтишича, Мажилис депутатлари бу борадаги тажрибалари билан ўртоқлашишга тайёр. Шу билан бирга, у Қозоғистон БМТнинг электрон ҳукуматни ривожлантириш индексида етакчи давлатлар қаторидан жой олганини таъкидлади (24-ўрин). Бугунги кунда мамлакатда давлат хизматларининг 90 фоиздан ортиғи онлайн тарзда кўрсатилмоқда. Айни пайтда, Мажилисда “Сунъий интеллект тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ва Рақамли кодекс лойиҳаси устида фаол иш олиб борилмоқда.
Тожикистон Парламенти депутатлари ҳам Қозоғистонда ижтимоий соҳадаги ислоҳотларга қизиқиш билдиришди. Мажлис спикери 2019 йилда қабул қилинган “Педагоглар мақоми тўғрисида”ги қонун педагогларнинг ижтимоий аҳволини сезиларли даражада яхшилаш имконини бергани, шунингдек, Давлат раҳбари томонидан ўқитувчиларнинг жамиятдаги нуфузини ошириш бўйича белгилаб берилган вазифалар ҳаётга изчил татбиқ этилаётганини таъкидлади.
Ўз навбатида Рустами Эмомали Қозоғистон томонига меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдириб, ҳозирги даврда парламентлараро ҳамкорлик алоҳида ўрин тутишини таъкидлади.
— Қозоғистон билан икки томонлама муносабатларни ривожлантириш Тожикистон ташқи сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Бу ўзаро тушуниш, ҳурмат, ишонч ва ижодий ҳамкорликка интилиш каби қадимий анъаналарга асосланади. Бундан ташқари, Қозоғистон ва Тожикистон парламентлари ўртасидаги муносабатларни парламентлараро самарали фаолият намунаси сифатида кўриш мумкин. Бу борада парламентлараро ҳамкорлигимиз йилдан-йилга кенгайиб бораётгани қувонарлидир, — деди Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раиси.
Рустам Эмомали, шунингдек, икки мамлакат ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорлик, сармоявий фаоллик, инновациялар, қишлоқ хўжалиги ва маданият каби соҳаларда ҳамкорликни кенгайтириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
Учрашувни якунлар экан, томонлар ушбу расмий ташриф икки мамлакат ва халқларимиз ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлаш йўлидаги яна бир аниқ қадам бўлишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ерлан Қошанов Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси билан учрашган эди.