Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасида тўғридан-тўғри авиақатнов йўлга қўйилди
ASTANА. Кazinform — «SCAT Airlines» авиакомпанияси томонидан амалга ошириладиган Қозоғистон ва Мўғулистон пойтахтлари ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновнинг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Тадбирда Қозоғистоннинг Мўғулистондаги элчиси Алмас Сейитақинов, Мўғулистон Ҳукумати ва Буюк Давлат Хурали вакиллари, икки мамлакат авиация идоралари ходимлари, «SCAT Airlines» ва «Hunnu Air» раҳбарияти, сайёҳлик агентликлари, бизнес доиралари ва Мўғулистон оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.
Қозоғистон элчиси ўз нутқида Астана ва Улан-Батор ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновнинг очилиши Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2024 йилда Мўғулистонга ва Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг бу йил Қозоғистонга ташрифи чоғида эришган келишувларининг муҳим амалий натижаси эканлигини таъкидлади.
2026 йил 2 июнда ишга тушириладиган рейс икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий, туризм, гуманитар ва минтақалараро алоқаларни янада ривожлантиришга, шунингдек, Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлашга ҳисса қўшиши таъкидланди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасида янги автомобиль йўли коридори қурилади.