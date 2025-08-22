OZ
    14:21, 22 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистон ва Қирғизистон давлат раҳбарларининг Қўшма баёноти қабул қилинди

    BISHKEK. Кazinform — Музокаралар якунлари бўйича Қозоғистон ва Қирғизистон давлат раҳбарларининг Қўшма баёноти қабул қилинди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Қазақстан мен Қырғызстан мемлекеттері басшыларының Бірлескен мәлімдемесі қабылданды
    Фото: Ақорда

    “Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Садир Жапаров Қозоғистон Республикаси ва Қирғизистон Республикаси Олий давлатлараро кенгаши еттинчи сессияси қарорларини имзоладилар. Расмий делегация аъзолари ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2030 йилга бориб 3 миллиард долларга етказиш бўйича “Йўл харитаси” ҳамда бошқа ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар билан алмашдилар”, - дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва Садир Жапаров Қозоғистон ва Қирғизистон Олий давлатлараро кенгаши йиғилишида иштирок этган эди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Садир Жапаров музокаралар ўтказди.

    Теглар:
    Қирғизистон Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
