Қозоғистон ва Чехия ўртасидаги савдо айланмаси 700 миллион доллардан ошди
ASTANA. Kazinform – Бугунги кунда Қозоғистонда Чехия улушига эга 150 та компания фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси саноат ва қурилиш вазири ўринбосари Олжас Сапарбеков Қозоғистон-Чехия бизнес форумида маълум қилди.
“Мамлакатларимиз ўттиз йилдан ортиқ вақт давомида мустаҳкам ва ишончли муносабатларга эга. Бу вақт ичида ўзаро ҳамкорлик учун барқарор институционал асос яратилди. Иқтисодий, саноат ва илмий-техник соҳаларда ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссия муҳим роль ўйнайди”, – деди у.
Шу билан бирга, Чехия Республикаси Европанинг саноати ривожланган мамлакатлари орасида муҳим ўрин тутади. У, айниқса, машинасозлик, автомобиль йиғиш ва муҳандислик соҳаларида илғор.
Бу мамлакатнинг Қозоғистон иқтисодиётига қўшган ҳиссаси ҳам катта.
“2025 йил натижаларига кўра, мамлакатларимиз ўртасидаги савдо айланмаси 700 миллион доллардан ошди. Шундан саноат маҳсулотлари улуши тахминан 98% ни ташкил этади. Сўнгги 20 йил ичида Қозоғистон иқтисодиётига 350 миллион доллардан ортиқ Чехия инвестициялари киритилди. Шу билан бирга, бугунги кунда республикада Чехия улушига эга 150 та компания фаолият юритмоқда”, – деди вазири ўринбосари.