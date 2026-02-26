Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасидаги стратегик шериклик йўл харитаси тасдиқланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев Лондонга амалий ташрифи доирасида Британия бизнес ҳамжамияти вакиллари билан давра суҳбатида иштирок этди, деб хабар беради вазирлик матбуот хизмати.
Британия томонидан тадбирда Бизнес ва савдо вазири вазифасини бажарувчи, Қозоғистон-Буюк Британия Савдо, иқтисодий, илмий, техник ва маданий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиясининг Британия қисми ҳамраиси Крис Брайант, Британия-Қозоғистон ҳамжамияти раиси Руперт Гудман, шунингдек, бир қатор Британия компаниялари раҳбарияти: «Maritime House», «Weir Group», «Perry Engineering», «Car Park Transformer», «British Petroleum», «Standard Chartered Bank», «UK Export Finance», «London Stock Exchange Group», «Gleeds», «Better Earth», «Eutelsat OneWeb» компаниялари раҳбарлари ва «Coventry University» ҳамда «Cardiff University» вакиллари иштирок этди.
Иштирокчилар Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасидаги савдо, иқтисодий ва инвестициявий шерикликни кенгайтириш истиқболларини муҳокама қилишди. Қимматбаҳо минераллар ва ноёб ер металлари соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди.
— Амалга оширилаётган институционал ислоҳотлар доирасида Қозоғистон инвесторларни ҳимоя қилишни янада кучайтиради ва мақсадли солиқ имтиёзлари ва преференцияларини тақдим этишда давом этади. Биз сизнинг инвестицияларингиздан узоқ муддатли даромад олишни таъминлашга қатъий содиқмиз. Бунга сиёсий барқарорлик, қулай бизнес муҳити ва иқтисодиётимизда янги имкониятлар очиш бўйича доимий саъй-ҳаракатларимиз ёрдам беради, — деди Ермек Кўшербаев.
Қозоғистонлик дипломат Британия бизнес ҳамжамияти вакилларини Қозоғистоннинг сўнгги 25 йил ичида эришган ютуқлари ҳақида маълумот берди.
— Қозоғистон сезиларли иқтисодий ўсишга эришди, унинг ўртача реал йиллик суръати 5,7% ни ташкил этади. Халқаро валюта жамғармасининг сўнгги маълумотларига кўра, мамлакатнинг номинал ялпи ички маҳсулоти 300 миллиард АҚШ долларидан ошади, бу бизни дунёдаги энг йирик 50 та иқтисодиёт қаторига қўшади. Ҳозирги кунда Марказий Осиёга жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг 60% дан ортиғи Қозоғистонга тегишли бўлиб, бу мамлакатимизнинг минтақанинг иқтисодий маркази сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди, — деди Кўшербаев.
Ўз навбатида, К. Брайант Қозоғистондаги британиялик инвесторларнинг ютуқлари ва икки томонлама ҳамкорликнинг муҳимлигини таъкидлади. У яшил иқтисодиёт, ноёб ер металлари, транспорт ва транзит, таълим ва сунъий интеллект соҳаларида биргаликда ишлашга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, ушбу лойиҳалар барқарор инвестиция имкониятларини яратади, узоқ муддатли ҳамкорликни мустаҳкамлайди ва муҳим материалларни халқаро бозорларга етказиб бериш занжирларини диверсификация қилишга ҳисса қўшади.
Форум иштирокчилари иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш минтақанинг барқарор ривожланишига ва етказиб бериш занжирларини диверсификация қилишга ҳисса қўшишига келишиб олдилар. Шунингдек, улар Қозоғистон-Британия ҳамкорлигини мулоқот даражасидан Қозоғистон иқтисодиётининг янги устувор йўналишларида аниқ лойиҳаларни амалга ошириш босқичига ўтказиш муҳимлигини таъкидладилар.
Тадбирда қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:
— 2027 йилгача Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасида муҳим минераллар соҳасида стратегик шериклик бўйича йўл харитаси;
— «Coventry University» ва «Coventry University Kazakhstan» ўртасида ҳамкорликни кенгайтириш ва Алматида лицензияланган кампус очиш тўғрисидаги меморандум.
Бундан ташқари, Қозоғистонда Британия таълим муассасаларининг иштирокини кенгайтириш, жумладан, Алматида «Charterhouse School» мактабининг очилиши, «Cardiff University» сунъий интеллект марказининг ишга туширилиши, шунингдек, Ақтўбеда «Heriot-Watt University» янги кампусининг очилиши ҳақида маълумот эълон қилинди.
Буюк Британия Қозоғистон иқтисодиётидаги энг йирик ўнта инвестор қаторига киради. 2024 йил охирида Британия инвестициялари ҳажми 723,7 миллион АҚШ долларини ташкил этди ва 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойида бу кўрсаткич 471,5 миллион АҚШ долларига етди.
Аввалроқ, 26 февраль куни Лондонда ташқи ишлар вазирлари даражасида Марказий Осиё-Буюк Британия (CА5+1) форматидаги учрашув бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик. Музокаралар шерикликни чуқурлаштиради ва аниқ ташаббусларни амалга оширишга туртки беради.