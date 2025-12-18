OZ
    17:38, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон ўпка саратонини мажбурий скрининг орқали текширишни жорий этиши мумкин

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ўпка саратонини эрта аниқлаш учун янги скринингни жорий этишни режалаштирмоқда. Соғлиқни сақлаш вазирлиги жамоатчилик муҳокамаси учун буйруқ лойиҳасини тақдим этди.

    Қозоғистон ўпка саратонини мажбурий скрининг орқали текширишни жорий қилиши мумкин
    Фото: Видеодан скрин

    Ҳужжатда ўпка саратонини скрининг қилиш профилактик текширувларнинг амалдаги рўйхатига қўшилиши кўзда тутилган. Ушбу чора онкологик касалликларни, айниқса ўпка саратонини эрта аниқлаш самарадорлигини оширишга қаратилган.

    Буйруқ лойиҳасида шунингдек, вирусли гепатит B ва C ни эрта аниқлаш бўйича мақсадли гуруҳни кенгайтириш таклиф қилинган.

    Вазирлик маълумотларига кўра, ўзгаришлар профилактик текширувлар қамровини оширади, хавф гуруҳлари орасида касалликни эрта аниқлаш улушини оширади ва асоратлар ва ўлим кўрсаткичларини камайтиради.

    Буйруқ лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамалари 2026 йил 1 январгача давом этади.

