Қозоғистон Токиода инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тажрибасини таништирди
ASTANА. Кazinform — Япониянинг Токио шаҳрида Осиё тараққиёт банки институти томонидан ташкил этилган "Инвесторлар ва давлатлар низоларини ҳал қилиш механизмларини (ISDS) институционализация қилиш ва воситачилик тизимларини мустаҳкамлаш" мавзусида халқаро давра суҳбати бўлиб ўтмоқда.
Бош прокуратура ҳузуридаги Инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси матбуот хизматининг хабар беришича, тадбирда Осиё-Тинч океани минтақаси мамлакатларидан делегатлар, жумладан, Корея, Арманистон, Ўзбекистон, Филиппин, Бруней, Бангладеш, Мўғулистон ва Қирғизистон вакиллари, шунингдек, ЮНСИТРАЛ ва ХКАС каби халқаро ташкилотлар вакиллари ва воситачилик, арбитраж ва инвестиция ҳуқуқи соҳасидаги етакчи экспертлар иштирок этди.
Қўмита раиси Бауржан Ерали Қозоғистоннинг инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тажрибасини таништирди ва инвестиция низоларини ҳал қилишнинг янги механизмларини жорий этиш бўйича маълумот берди.
— Бугунги мулоқот инвестиция низоларини ҳал қилиш соҳасидаги энг яхши амалиётлар алмашинуви учун муҳим халқаро платформага айланди. Ушбу учрашувда инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун воситачиликдан фойдаланиш бўйича Қозоғистон тажрибасини таништириш биз учун айниқса муҳимдир. Бу Қозоғистон инвестиция муҳитини ҳимоя қилишнинг замонавий ва самарали механизмларини мунтазам равишда ишлаб чиқаётганидан далолат беради, — деди Бауржан Ерали.
Мулоқот иштирокчилари воситачиликнинг инвестиция соҳасидаги низоларни камайтириш ва ҳуқуқий муҳитнинг башорат қилинишини оширишда самарали восита сифатидаги роли ортиб бораётганини таъкидладилар.
Шунингдек, халқаро тажриба алмашинуви инвестицияларни ҳимоя қилиш механизмларини такомиллаштириш ва барқарор низоларни ҳал қилиш тизимларини ривожлантириш учун алоҳида аҳамиятга эга эканлиги таъкидланди.
Эслаитиб ўтамиз, Бош прокуратура ҳузуридаги активларни қайтариш қўмитаси энди Инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси деб номланади.