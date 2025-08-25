Қозоғистон терма жамоаси юнон-рум кураши бўйича U20 жаҳон чемпионатида тўртинчи медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Юнон-рум кураши бўйича Қозоғистон терма жамоаси Самоков (Болгария) шаҳрида бўлиб ўтган 20 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатидаги чиқишларини якунлади, деб хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Жаҳон чемпионатининг сўнгги кунида икки нафар полвонимиз гиламга чиқди.
87 килограмм вазн тоифасидаги Темирлан Турдакин бронза учун кечган жангда Озарбайжонлик Орхан Гаджиевга қарши гиламга чиқди.
Дамир Ибрашов (63 кг гача) ҳам учинчи ўрин учун кураш олиб борди. Бироқ у Игор Пунченкога (Россия) имкониятни бой берди.
Шу тариқа, “классикларимиз” жаҳон чемпионатида тўртта совринни қўлга киритди. Диас Сейтқалиев (82 кг гача) кумуш медаль соҳибига айланди. Арсен Жума (55 килограммгача), Юсуф Ашрапов (72 килограммгача) ва Темирлан Турдакин (87 килограммгача) учинчи бўлди.