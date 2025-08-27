OZ
Тренд:
    19:40, 27 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистон терма жамоаси стендда отиш бўйича Осиё чемпионатида совриндор бўлди

    ASTANА. Кazinform – Бугун Чимкентда нишонга отиш ва стендда отиш бўйича XVI Осиё чемпионатида Қозоғистон яна бир медални қўлга киритди.

    Айсалбаев
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    Спортни ривожлантириш дирекциясидан маълум қилишларича, трап машғулотлари бўйича аралаш жамоавий баҳсда Қозоғистон-1 жамоасидан Алишер Айсалбаев ва Айжан Досмағамбетова Ҳиндистон-2 жамоасини мағлубиятга учратди. Ҳисоб: 38-34.

    Яна бир бронза медални Хитой Тайпейи қўлга киритди. Олтин учун Хитой-2 ва Қувайт-1 терма жамоалари баҳслашмоқда.

    Досмағамбетова
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    Эслатиб ўтамиз, бу Алишер учун сариқ қитъа чемпионатининг биринчи, Айжан учун иккинчи медалдир.

    Теглар:
    Стенд отиш Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
