Қозоғистон терма жамоаси бокс бўйича жаҳон кубогида кучли учликка кирди
ASTANA. Kazinform — World Boxing федерацияси томонидан ташкил этилган жаҳон кубогининг биринчи босқичида Қозоғистон терма жамоаси медаллар жадвалида қайси ўринни эгаллагани маълум бўлди.
Мусобақа 20-26 апрель кунлари Бразилиянинг Фос-ду-Игуасу шаҳрида бўлиб ўтди.
Қозоғистонлик боксчилар нуфузли мусобақани учта олтин, битта кумуш ва учта бронза медал билан якунладилар. Нуфузли мусобақада Султанбек Айбарули (85 кг), Валерия Аксенова (80 кг дан юқори) ва Виктория Графеева (60 кг) шоҳсупага кўтарилди.
Аида Абикеева (65 кг) кумуш медални қўлга киритган бўлса, Алуа Балқибекова (51 кг), Жибек Жарасқизи (80 кг) ва Диас Молжигитов (80 кг) бронза медалини қўлга киритди.
Жаҳон кубогида 7 та медаль қўлга киритган ҳамюртларимиз умумий жамоавий ҳисобда кучли учликдан жой олди. Бразилия 9 та (5 та олтин, 4 та кумуш) медал билан етакчилик қилди, ундан кейин Хитой жамоаси (4-0-1) бормоқда.
Кейинги ўринларда Озарбайжон (3-0-1), Польша (2-0-3), Ўзбекистон (2-0-1), Норвегия (1-1-1), Венесуэла (1-0-0), Испания (0-2-2), Венгрия (0-2-0), АҚШ (0-1-2), Франция (1-0-2), Австралия (0-1-1), Япония (0-1-1), Марокаш (0-1-1) келади.
Сербия, Хорватия, Арманистон битта кумуш, Канада — 3 та, Англия, Аргентина, Италия, Туркия — 2 та, Австрия, Германия, Болгария, Қирғизистон, Молдова, Тайпей, Белгия битта бронза медалини қўлга киритди.
Бу йилги Жаҳон чемпионатида 50 та мамлакатдан 400 дан ортиқ боксчи иштирок этиб, рекорд кўрсаткичга эришди.