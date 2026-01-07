Қозоғистон телескопи Испания ва Ўзбекистон расадхоналарига ўрнатилади
ALMATY. Kazinform – Қозоғистон телескоплари хорижий расадхоналарига ўрнатилади. Бу ҳақда Kazinform мухбирига Алматидаги Фесенков номидаги астрофизика институтининг илмий муҳандиси Максим Кругов берган суҳбатида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирда «Астротехприбор» компанияси билан ҳамкорликда Испаниядаги Тейде расадхоналарида диаметри 115 сантиметр бўлган телескоп, шунингдек, Ўзбекистондаги Майданақ расадхоналарида 80 сантиметрли телескоп ўрнатилмоқда.
“Бу - Қозоғистон телескоп тармоғини ривожлантиришга қаратилган туркумнинг бир қисмидир. Жойлашувлар Ернинг айланишини ҳисобга олган ҳолда танланган, бу эса узлуксиз кузатишни ва астрономик объектларни кузатишда бўшлиқлар йўқлигини таъминлаш имконини беради”, — деди у.
Бундан ташқари, мутахассис Алмати яқинида жойлашган Асси обсерваториялари ҳам тез ривожланаётганини таъкидлади.
“2030 йилга келиб, биз “Астрохаб” лойиҳаси доирасида турли илмий гуруҳлар учун юздан ортиқ телескоп ўрнатишни режалаштирмоқдамиз. Бу ишга қозоғистонлик талабалар ва институт ходимларини фаол жалб этиш мўлжалланган”, — деди Максим Кругов.
Шуни таъкидлаш жоизки, Тейде расадхонаси 1964 йилда Тенерифе оролида, денгиз сатҳидан 2400 метр баландликда ташкил этилган. Бу минтақанинг ноёб астроиқлим шароитлари туфайли турли мамлакатлар ўз телескопларини ўрнатган биринчи халқаро расадхоналардан бири эди.
Майданақ расадхонаси 1970 йилда Майданақнинг ғарбий қисмида, Шаҳрисабзадан 45 километр жанубда, денгиз сатҳидан 2650 метр баландликда ташкил этилган. У ўзининг юқори сифатли атмосфера шароитлари ва географик жойлашуви билан машҳур.