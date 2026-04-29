Қозоғистон сув полоси жамоаси 2026 йилги Осиё пляж ўйинларида учинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон эркаклар сув полоси жамоаси Хитойнинг Санья шаҳрида бўлиб ўтган 2026 йилги Осиё пляж ўйинларида бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Миллий Олимпия қўмитасига таяниб.
Ҳал қилувчи ўйинда жамоамиз Жанубий Кореяга қарши ўйнади.
Қозоғистонлик сув полочилари Осиё пляж ўйинларининг финал ўйинида 3:0 (4-2, 2-1, 3-2) ҳисобида ғалаба қозондилар. Бу ғалаба жамоага бронза медалини олиб келди.
Эслатиб ўтамиз, Санья шаҳридаги сув полоси мусобақаси айлана шаклида ўтказилди (ҳар бир жамоа бошқа жамоа билан ўйнади). Қозоғистон бешта ўйиндан учтасида ғалаба қозонди ва қолган иккитасида мағлуб бўлди.
Мамлакатни Осиё пляж ўйинларида Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин ва Алдияр Акимбай ҳимоя қилишди.
Қозоғистон жамоаси энди еттита медалга эга. Бунгача жиу-житсу спортчиси Нуржан Батирбеков биринчи ўринни, Қозоғистон аёллар сув полоси жамоаси иккинчи ўринни, Батир Тенизбай, Сейилхан Болатбек ва Алинур Қуатули жиу-житсу бўйича мамлакат учун бронза медалини қўлга киритган эди, Ришат Хайбуллин эса тошга чиқиш бўйича учинчи ўринни эгаллади.