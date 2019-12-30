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    11:34, 30 Декабр 2019 | GMT +6

    Қозоғистон шарқида бир қатор йўллар ёпилди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Шарқий Қозоғистон вилоятидаги бир қанча йўлларда автотранспорт ҳаракати чекланди, деб хабар беради Kazinform.

    «Қазақавтожол» хабарига кўра, ноқулай об-ҳаво туфайли (қор, бўрон, кўриш имкониятининг чекланиши) «Омск-Майқапшағай» трассасининг Семей шаҳри-Қалбатау овули участкаси (756-906 км) барча турдаги транспорт воситалари учун ёпилган.

    «Ўскемен-Семей» Герасимовка овули-Семей шаҳри участкаси (7-198 км) юк транспорти ва жамоат транспорт учун ёпилган.

    «Ўскемен - Шемонайха – РФ чегараси» йўли (105-123 км) барча турдаги транспорт воситалари учун ёпилган.

    «Ўскемен-алтай-Рахман қайнари» йўлининг Северное овули-Серебрян шаҳри участкасида (46-66 км) ҳаракат тўхтатилган.

    «Алмати-Ўскемен» трассасининг Аягўз шаҳри-Қалбатау овули участкаси (778-967 км) юк транспорти ва жамоат транспорт учун ёпилган.

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