Қозоғистон шаҳарларида уяли телефонлар нархи қанча
ASTANА. Кazinform - Уяли телефон инсон учун ажралмас алоқа воситасига айланди. Ҳозирги кунда унинг мамлакатда нархи анча арзон. Бироқ, маълум бир турдаги телефоннинг нархи баъзи ҳудудларда пастроқ, бошқаларида эса юқорироқ. Кazinform агентлиги мухбири бозорни ўрганди ва смартфонлар нархларини таққослади.
Қозоғистон шаҳарларидаги машҳур уяли телефонларнинг нархини таққослаш учун арзон, ўртача нархдаги ва қиммат телефонларни танладик. Apple (iPhone 11, iPhone 15 және iPhone 16 Pro) ва Android тизимидаги (OPPO A3, Xiaomi Redmi Note 14 ва Samsung Galaxy S25 5G) 256 GB хотирага эга телефонлар танланди.
Мегаполислардан узоқда жойлашган ҳудудларда нархлардаги фарқни кўриш мумкин. Ҳатто қиммат моделлар орасидаги фарқ 200 минг тенгега етиши мумкин. Арзон смартфонларнинг нархи унчалик фарқ қилмайди ва агар фарқ қилса, у 20-30 минг тенгедан ошмайди.
Android операцион тизимида ишлайдиган уяли телефонлар кенг тарқалган ва уларнинг нархлари барқарор. Қозоғистон шаҳарларида iPhone кенг тарқалган бўлса-да, нархларда фарқ қайд этилган.
Қизилўрдада смартфонлар нархи юқори. У ерда iPhone 11 нархи тахминан 160 минг тенге. Ишлатилгани эса 120 минг тенге туради.
Xiaomi Redmi Note 14 каби ўрта даражадаги мобил телефонларнинг нархи эса бошқа ҳудудлардагига ўхшаш. Агар Androidда ишлайдиган телефоннинг нархи ўртача бўлса, унда iPhone 16 Pro нархи рекорд даражадаги 834 минг тенгега етади. Бошқа ҳудудларда эса нархи тахминан 700 минг тенге.
Астананинг ўзида нарх унчалик юқори эмас. iPhone 16 Pro нархи 775 минг тенге, бошқа моделларнинг нархи эса мамлакатдаги ўртача нархга тенг. Samsungнинг чегирмали нархи эса тахминан 454 минг тенге, бошқа ҳудудларда эса 574 тенге.
Чимкентда iPhone 11 нархи қиммат бўлиб чиқди. Унинг нархи — 269 тенге. Мамлакатда бу телефоннинг нархи тахминан 160 минг тенге. Apple нархи эса ўртача нархдан бироз пастроқ. Унинг нархи — 639 тенге.
Қонаевда ишлатилган iPhone 11 нархи 95 минг тенгедан бошланади. Ҳозир янгисини топиш қийин, агар топилса, тахминан 160 минг тенгега сотилади. У ерда iPhone 16 Pro смартфони — 670-750 тенге. Samsung Galaxy S25 5G уяли телефонига чегирма мавжуд ва 100 минг тенгега арзонлашган.
Қостанайда янги iPhone 11 топиш қийин. Ишлатилгани 125 минг тенгега сотилмоқда. iPhone 15 у ердаги ўртача нархдан 30 минг тенгега қимматроқ.
Ўскемен ва Семейда iPhone 15 анча арзон. Унинг нархи 460 тенге. Android операцион тизимида ишлайдиган телефоннинг ўртача нархи тахминан 110 минг тенге. Xiaomi Redmi Note 14 эса бошқа ҳудудларга қараганда 10-15 минг тенге қимматроқ.
Алматида смартфонларнинг нархи нисбатан барқарор. У ерда рақобат юқори ва логистика жуда самарали. Фақат iPhone 11 қиммат. Нархи 199 минг тенгедан бошланади.
Ақтўбеда iPhone 11 нархи бошқа ҳудудларга қараганда бироз юқорироқ. Ҳозир унинг нархи — 164 тенге. Илгари эса 110 минг тенге эди. Баъзи одамлар iPhone 15 ни 300-400 минг тенгега сотмоқда. Дўкондаги нархи — 530 минг тенге.
Қарағанди, Талдиқорған ва Туркистонда iPhone 11 смартфонини 150-165 минг тенгега сотиб олиш мумкин. Redmi Note 14 телефони 500-550 минг тенге туради. iPhone 16 Pro эса бошқа ҳудудларга қараганда арзонроқ.
Петропавл, Жезқазған ва Кўкшетау шаҳарларида смартфон нархи мамлакатдаги ўртача нархдан пастроқ. Ишлатилган iPhone 11 нархи 130 минг тенгедан бошланади. Бу моделни Кокшетауда топа олмайсиз. Ақмола вилоятида Xiaomi Redmi Note 14 нархи бошқа ҳудудларга қараганда 20 минг тенгега, Петропавлда эса 50 минг тенгега арзонроқ. Кўкшетауда Samsung S25 5G смартфони бошқа ҳудудларга қараганда 20-30 минг тенгега арзонроқ.
Тараз ва Ақтауда эски iPhone 11 ни 90-100 минг тенгега сотиб олиш мумкин. Янгиси эса 160-170 минг тенгега сотилмоқда. У ерда iPhone нархи бошқа ҳудудларга қараганда арзонроқ. Ҳозирда iPhone 16 PRO нархи 650 минг тенгедан бошланади. Android операцион тизимида ишлайдиган телефон нархи мамлакатдаги ўртача нархдан пастроқ.
Ишлатилган телефонлар Атирау ва Павлодарда кўп сотилади. У ерда нарх дўконлардагига қараганда 30-40% паст. Павлодарда iPhone 16 Pro нархи мамлакатда энг арзон ҳисобланади. Бу телефон 589 минг тенге туради, OPPO A3 нархи эса 97 минг тенге.
Ҳозирда Оралда уяли телефонларнинг нархи бошқа ҳудудларга қараганда пастроқ. iPhone 15 нархи 100 минг тенгегача арзон. OPPO A3 нархи — 95 минг тенге. Янги iPhone 11 топиш қийин, агар топилса, нархи юқори. Нархи — 193 минг тенге. Samsung S25 5G телефони чегирма билан сотилади ва 480 минг тенге туради. Баъзан 400 минг тенгегача арзонлашади.
