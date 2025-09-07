Қозоғистон шаҳарларида тушлик тўплами қанча туради
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда тўпламли тушликнинг ўртача нархи 1500-2000 тенгени ташкил этади. Лекин тушликка киритилган таомлар ҳар бир шаҳарда фарқ қилади. Kazinform мухбири ҳудудлардаги нархларни солиштирди.
Белгиланган тушлик учун сиз қозоқ, шарқ, европа ёки бошқа мамлакат менюсини танлашингиз мумкин. Одатдагидек, шўрва, қийма гўшт котлетлари ва гарнирга гуруч, макарон ёки картошка пюресини танлашингиз мумкин. Баъзи ошпазлар ҳар куни тузган менюни таклиф қилади. Етказиб бериш овқат нархига киритилган. Ва агар жамоага буюртма қилсангиз, улар уни бепул етказиб беради. Ўзингиз буюртма қилсангиз етказиб бериш нархи 500-1000 тенге орасида бўлади.
Орал шаҳрида тўпламли тушлик арзон. Бу ердаги кафеларда биринчи ва иккинчи иссиқ таомлар, салат ва нон (бир неча киши буюртма қилса) учун 900 тенге олинади. Овқатланиш хоналарида қовурдоқ 1200 тенге, кафеларда бизнес тушлик нархи 1600-2100 тенге.
Алмати, Ақтўбе, Туркистон, Қизилўрда ва Талдиқўрғонда тушлик нархи 1200 тенгедан бошланади. Алматида нархи 1200-1800 тенге (шўрва, картошка ва котлет пюреси, қийма, гуруч, компот). Агар гуруҳ бўлиб буюртма қилсангиз, бонусларни тўплашингиз ва чегирма олишингиз мумкин.
Ақтўбеда 1200-1300 тенгега тушлик қилиш ҳам мумкин. Менюда борщ, рассольник, лағмон, манти, гуруч ва салат, шарбат мавжуд. Туркистондаги кафеда комплекс тушлик нархи 1200 тенге (лағмон, гуруч, манти, салат, шарбат). Қизилўрда уч киши буюртма қилса етказиб бериш бепул. Бу ерда бизнес тушлик нархи 2000-3000 тенге. Талдиқўрғонда 1200-1500 тенгега тушлик сотиб олиш мумкин. Кафедаги бизнес тушлик нархи эса 3000-5000 тенге.
Кўкшетауда тушлик нархи 1300-1600 тенге. Шўрва, борщ, сабзавотли салат, котлет ва картошка пюреси, нон, компот ёки лимонад олишингиз мумкин.
Атирауда тушлик тўплами нархи 1400 тенге. Бу ерда ҳам шўрва (борщ, мампар, ясмиқ шўрва), иккинчи таом (гуруч, товуқ ва картошка, гуруч ёки макарон), салат ва нон киради. Озиқ-овқат миқдорини камайтиришингиз мумкин. Нархи 1200 тенге.
Таразда тушлик тўпламини 1400-1600 тенгега таклиф қилинмоқда. Унга шўрва, асосий таом, салат ва компот киради. Кўп одамлар кафега бориб, ўзлари ёқтирган нарсага буюртма беришади. Ўша пайтдаги нарх 2000 тенге. Европа услубидаги тушлик 3000-5000 тенге туради.
Ўскеменда 1500 тенгега тушлик тўпламини сотиб олишингиз мумкин. Лапша, котлет ва картошка, макарон ёки гуручни танлайсиз. Салат ва компот ҳам берилади. Қостанайда бир мана шу менюни идорага 1500 тенгедан етказиб беришади. Баъзан улар акция ташкил қилишади ва нархини 990 тенгегача туширишади.
Астанадаги меню ранг-баранг. Тушлик тўплами нархи 1500 тенгедан бошланади. Кўп жойларда тушлик нархи 1950 тенге. Унга шўрва, иккинчи иссиқ таом, салат, шарбат ва нон киради. Нархи 2550-3850 тенгега бизнес тушлик бор. Баъзи жойларда бир киши учун 4000 тенгедан бошланади.
Павлодарда белгиланган тушлик нархи бошқача ҳисобланади. Бу ерда 1600 тенгелик тушликка салат, ош, лағмон ёки гўштли таом, нон киради. 1700 тенгега эса ош, котлет, гуруч, самса, салат (ичимликлар киритилмаган) харид қилишингиз мумкин. Шаҳарда 1 890 тенгелик тушликка талаб катта. Тушлик менюсига шўрва, гуруч, парранда кабоби, салат, чой, ширинликлар, нон киради.
Қарағандида тушлик нархи 1700 тенгедан бошланади. Унга турли хил ловиялардан тайёрланган шўрва, Таиланд услубида пиширилган товуқ гўшти, бир бўлак гўшт ва картошка ёки макарондан тайёрланган гарнир, салат киради. Қимматроқ бизнес тушлигига “Цезарь” ёки «Греческий» салатлари, манти ва мевали ичимликлар киради. Нархи 3300-4900 тенге.
Ақтауда тушлик нархи 1800-2000 тенге (швед столи). Бизнес-лунч нархи 2200 тенгедан бошланади.
Чимкентда тушлик нархи 1950 тенгедан бошланади. Гуруч, шарбат, нон олсангиз нархи 2400 тенге. Гўштли таом эса 2890 тенге, бошқа гўштли таомлар эса 2400-2790 тенге туради. Корейс ва шарқ таомлари 3500 тенге туради.
Семейда тушлик тўплами 2000 тенге туради. Менюда шўрва, салат, картошка пюреси ёки макаронли котлетлар мавжуд. Шарбат алоҳида тўланади. Қонаевда тушлик тўплами нархи 2000 тенге. Менюда рассольник, солянка, манти, қовурилган гўшт бўлаклари ва сабзавотли салат мавжуд.
Петропавлда тушлик нархи 2300-3500 тенге (салат, шўрва, лағмон, гўштли таом, нон маҳсулоти, чой). Уч кишилик оилавий менюда нархлар 5900-6700 тенгени ташкил этади.