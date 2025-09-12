Қозоғистон шаҳарларида квартиралар қанча туради
ASTANA. Kazinform – 2025 йил август ойида Қозоғистон уй-жой бозорида нархлар ўсишда давом этди. Мамлакатда янги квартираларнинг нархлар индекси июль ойига нисбатан 101,9 фоизни, иккинчи даражали уй-жойлар бўйича – 101,2 фоизни ташкил этди, дея хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Пойтахтда янги уй-жойларнинг ўртача нархи бир хонадон учун 618,7 минг тенге, иккиламчи бозорда 663,8 минг тенгени ташкил этди. Алматида янги уйларда квадрат метр нархи ўртача 647,7 минг тенге, иккиламчи уй-жойда 692,6 минг тенге туради. Чимкентда янги квартираларнинг ўртача нархи 513,9 минг тенге, иккинчи даражали – 443,7 минг тенге туради.
Қозоғистоннинг бошқа шаҳарларида нархлар ўзгариб туради: Ақтау - 445,9 минг тенге (янги) ва 338,5 минг тенге (иккинчи даражали), Ақтўбе - 309,6 ва 343,1 минг тенге, Атирау - 521,9 ва 485,5 минг тенге, Жезқазған - 397,7 ва 368,5 минг тенге, Кўкшетау - 333 ва 337,5 минг тенге, Қарағанди - 368,7 ва 386 минг тенге, Қонаев - 430,1 ва 451,6 минг тенге, Қостанай - 418,5 ва 402 минг тенге.
Қизилўрда, янги уй-жой квадрат метри 386,3 минг тенге туради, иккиламчи уй квадрат метри - 315,5 минг тенге, Оралда тегишли равишда - 295,1 ва 372,1 минг тенге, Ўскеменда - 392,8 ва 395 минг тенге, Павлодарда - 451,1 ва 428 минг тенге, Петропавлда – 359,8 ва 414,2 минг тенге, Семейда - 465,4 ва 429,5 минг тенге, Талдиқўрғанда - 374,6 ва 393,1 минг тенге, Туркистонда - 387,3 ва 340,9 минг тенге туради.
2025 йил январь-август ойларида 2024 йилнинг шу даврига нисбатан янги уй-жойлар нархларининг ўсиши 7,8 фоизни, иккиламчи уй-жойлар нархининг ўсиши 6,7 фоизни ташкил этди. Шаҳарлар орасида ўсиш бўйича етакчи ўринни Ўскемен – янги квартиралар бўйича 121,7% ва иккиламчи уй-жойлар бўйича 113,4% эгаллади. Қонаев, Чимкент ва Қарағандида ҳам сезиларли ўсиш қайд этилди.
Август ойида Қозоғистонда уй-жойга бўлган талаб деярли 20 фоизга ошди.