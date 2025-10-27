Қозоғистон Президентининг нутқи конструктив сиёсий модернизация ғоясини қўллаб-қувватлайди - ўзбекистонлик эксперт
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Суверенитет декларациясининг 35 йиллигига бағишланган тантанали тадбирдаги нутқи нафақат табрик нутқи, балки мамлакатда амалга оширилаётган ислоҳотларга жамиятни сафарбар қилиш ҳам бўлди. Бу ҳақда таниқли ўзбекистонлик сиёсатшунос, фалсафа фанлари номзоди, Г.В. Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент филиали доценти Равшан Назаров Кazinformга маълум қилди.
— Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Суверенитет декларацияси қабул қилинган кун замонавий мустақил Қозоғистоннинг давлат қурилиши бошланганини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, қозоқ халқи “асрлар давомидаги давлатчилик анъаналарига” эга ва “миллий руҳ” ва “тарихий адолат” каби юксак тушунчалар ҳокимиятнинг қонуний ворислиги имиджини мустаҳкамлашга хизмат қилади, — деди у.
Экспертнинг таъкидлашича, Президент нутқида тилга олинган суд ислоҳоти, Парламент ваколатларини кенгайтириш, конституциявий тузатишлар ва ҳокимларни тўғридан-тўғри сайлаш ютуқлари суверенитет туфайли амалга оширилмоқда.
— Буларнинг барчасини нафақат истак, балки ҳақиқий ўзгаришлар ва ютуқларнинг ҳисоботи дейиш мумкин, — дейди сиёсатшунос.
Равшан Назаровнинг таъкидлашича, Президент қонун устуворлиги, ватанпарварлик, бирдамлик, меҳнат қадри ва экология каби муҳим мавзуларга тўхталди. Экспертнинг сўзларига кўра, "Тоза Қозоғистон" каби умумхалқ ташаббуслари ва ҳаракатлар халқнинг умидлари ва давлат режаларини бир мақсадда бирлаштирадиган маданий ва норматив асос яратишга уринишдан келиб чиқади.
— Турли соҳаларда катта ютуқларга эришган фуқароларга давлат мукофотларини топшириш Мустақиллик куни байрамига ҳиссий ва рамзий юксаклик бағишлайди ва ҳокимият ва халқ ўртасидаги боғлиқликни намойиш этади, — дейди олим.
Сиёсатшуноснинг таъкидлашича, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг бу сафарги нутқи конструктив сиёсий модернизация ғояси кучайиб бораётганини кўрсатади.
— Президент муносиб фуқароларни мукофотлаш ва давлатнинг ижтимоий мажбуриятларига жиддий эътибор бериш орқали халқ меҳнати ва адолат ҳокимият учун ресурс бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. "Бирлик" ва "бирдамлик" рамзларини таъкидлаб, у жамият ва элитага аниқ сигнал бермоқда. Тўғри, фақат жамиятнинг бирлиги ислоҳотларнинг янада муваффақиятли ривожланишини кафолатлай олади. У яна бир бор ўз ҳаракатлари ва сўзлари билан ҳокимият жиловини ушлаб туриш маросимларда айтиладиган нотиқлик билан чекланиб қолмай, балки "ҳақиқий ислоҳотларни талаб қиладиган масъулиятли вазифа" эканлигини кўрсатди, — деб хулоса қилди Равшан Назаров.
Эслатиб ўтамиз, Бошқирдистон эксперти Артур Сулейменов Президент Қ. Тоқаев томонидан олиб борилаётган йўналиш Суверенитет декларацияси ғояларини ўзида мужассам этишга қаратилганлигини айтган эди.