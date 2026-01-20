Қозоғистон Президентининг Миллий Қурултойда эълон қилинган кўрсатмалари қандай амалга оширилмоқда
ASTANA. Kazinform - Ҳукумат Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Президентлик йўналишини амалга ошириш бўйича тизимли ишларни давом эттиради. Давлат раҳбарининг Миллий қурултойнинг 4-йиғилишида илгари сурган ташаббусларини амалга ошириш мамлакатни трансформация қилишнинг асосий механизмларидан бири бўлди. Ташаббусларни аниқ ҳаётга татбиқ этиш учун 26 та қонун қабул қилинди, дея хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Инфратузилмани ривожлантириш
Минтақалардаги сифат ўзгаришининг асоси - тафовутларни бартараф этиш ва иқтисодий лойиҳаларни амалга оширишдир. Давлат раҳбарининг Миллий қурултойнинг IV йиғинида берган топшириқларига мувофиқ, Ҳукумат транспорт йўлакларини ривожлантириш ва муҳандислик тармоқларини модернизация қилишга эътибор қаратди, бу эса фуқароларнинг ишбилармонлик фаоллиги ва ҳаёт сифатига бевосита таъсир кўрсатади.
Президент топшириқларини бажариш доирасида «Астана — Арқалик — Торғай — Ирғиз» автомобиль йўлининг қурилиши бошланди. Узунлиги 896 километр бўлган ушбу лойиҳа марказий ҳудудларнинг Транскаспий халқаро транспорт йўлагига тўғридан-тўғри чиқишини таъминлайди. Умумий қиймати 1,1 триллион тенгега баҳоланмоқда.
Кичик шаҳарларда транспорт воситаларининг қулайлигини ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Давлат раҳбарининг Арқалиқ шаҳрининг аэропортини тиклаш бўйича кўрсатмалари амалга оширилмоқда. Маҳаллий аэропорт 1992 йилдан бери ишламай қолганлиги сабабли, шаҳарда узоқ вақт давомида тўғридан-тўғри ҳаво қатнови йўқ. Парвозларни қайта тиклаш учун махсус давлат жамғармасидан учиш-қўниш йўлагини реконструкция қилиш ва янги терминал қуриш учун 5,5 миллиард тенге ажратилди. Қурилиш 2026 йилга мўлжалланган.
Ҳаёт сифатидаги асосий омил уй-жой ва энергия ресурсларининг қулайлиги бўлиб қолмоқда. 2025 йилда «Наурыз» янги ипотека дастури доирасида 8,5 мингдан ортиқ кредит берилди (2024 йилдан бошлаб жами 16,3 минг кредит берилган).
2025 йилда минтақавий газлаштириш учун 112,4 миллиард тенге ажратилди, 2000 км дан ортиқ қувурлар қурилди.
«Талдиқўрғон — Ўшарал» магистрал газ қувурининг қурилиши белгиланган муддатдан 1 йил 4 ой олдин якунланиши энергетика соҳасидаги муҳим воқеа бўлди. Уни ишга тушириш Жетису вилоятидаги 84 та аҳоли пунктларини табиий ёқилғи билан таъминлаш ва ҳудудни газлаштириш даражасини 76% га етказиш имконини беради.
Инсон капитали ва янги идеология
Ҳукуматнинг ушбу йўналишдаги фаолияти Қурултойнинг II ва IV йиғинларида Президент томонидан белгилаб берилган «Адал азамат» концепцияси асосида олиб борилмоқда.
Ёндошувларни янгилаш мақсадида тарбиявий ишлар трансформация қилинди:
● «Біртұтас тәрбие» ягона дастури «Адал азамат» дастурига ўзгартирилди.
● «Адал азамат — Адал еңбек — Адал табыс» тамойилига асосланган дастур мазмуни таълим муассасаларига жорий этилди. 110 мингдан ортиқ педагог ўқитилди.
Тарихий хотирани асраш ва зиёлиларни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. I ва II йиғинларда илгари сурилган ташаббуслар амалга оширилди:
● "Қозоғистон халқ ёзувчиси" унвони тикланди.
● 23 апрель — Миллий китоб куни белгиланди.
● Маҳаллий муаллифларнинг «100 китоби» рўйхати тузилди.
● Астанада Президент кутубхонаси бўйича лойиҳалаш ишлари бошланди (фойдаланишга топшириш — 2027 йил).
Ҳалол меҳнат мафкурасини давом эттириб, III йиғилиш (Атирау) буйруғи бажарилди: 2025 йил Ишчи касблар йили деб эълон қилинди. Мамлакат мукофотлари тизимига ишлаб чиқариш соҳаси вакиллари учун тўққизта янги фахрий унвонлар киритилди.
Ижтимоий инклюзия ва таълим муассасалари
"Адал азамат" тамойили Қозоғистоннинг ҳар бир фуқароси учун тенг имкониятлар яратишни назарда тутади. Давлат раҳбарининг IV йиғилишда берилган топшириғига мувофиқ, ҳукумат "Ногирон болаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш тўғрисида"ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқди.
Ҳужжат ҳозирда Мажилисда кўриб чиқилмоқда. Лойиҳа учта асосий мақсадни кўзлайди:
- Эрта аниқлаш: ташхис қўйиш ва қўллаб-қувватлаш учун ягона стандартни жорий этиш.
- Рақамлаштириш: барча хизматлар ҳар бир бола учун индивидуал режа тузиб, ягона "Интеграциялашган модуль" тизими орқали тайинланади.
- Сифат назорати: психологик ва педагогик ёрдам кўрсатувчи ташкилотлар учун лицензиялашни жорий этиш.
Болалик соҳасини тизимли ривожлантиришни таъминлаш учун "Қозоғистон болалари" ягона дастур концепцияси ишлаб чиқилди. Ҳужжат тўртта асосий йўналишга асосланган: боланинг хавфсизлиги, таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя ва оила ҳуқуқи. Лойиҳа болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни соддалаштиради ва давлат идоралари ҳамкорлигини яхшилайди. Бу ҳар бир болага тенг ёрдам кўрсатилишини таъминлайди ҳамда зўравонлик ва буллингнинг оқибатлари билан курашиш эмас, балки уларнинг олдини эрта босқичда олишга ёрдам беради.
Ушбу иш доирасида 10 553 та таълим муассасаси хавфсизлик тизимлари билан жиҳозланди.
Ўқувчилар ўринлари етишмаслигини бартараф этиш бўйича кенг кўламли дастур параллель равишда амалга оширилмоқда. 2025 йилда 267 минг ўринли 232 та мактаб қурилиши ишлари олиб борилди. Улардан қуйидагилар 2025 йилда фойдаланишга топширилди:
- 112 та объект «Келешек мектептері» миллий лойиҳаси доирасида қурилмоқда.
- 2029 йилга қадар тўлиқ таъмирлаш учун 1231 та мактаб рўйхати шаклланди.
- Турли молиялаштириш манбалари ҳисобидан 50 та мактаб қуриляпти.
- Қосши шаҳрида халқаро миқёсда тан олинган коллеж қурилиши давом этяпти.
Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги
"Қонун ва интизом" тамойилига риоя қилиш барқарор жамият ривожланишининг гаровидир. Қурултой кўрсатмаларига жавобан қонунчилик чоралари тўплами қабул қилинди:
Бешта ўхшаш қонунни бирлаштирган "Жиноятчиликнинг олдини олиш тўғрисида"ги ягона қонун қабул қилинди. Ҳуқуқбузарликларнинг эрта олдини олишга ва "Қонун ва тартиб" тамойилини таъминлашга урғу берилади.
Букмекерлик идоралар фаолиятини тартибга солишни кучайтириш ва лудоманияга қарши курашишга қаратилган ўйин бизнеси масалалари бўйича қонун қабул қилинди. Вейпларни ишлаб чиқариш ва тарқатишга тўлиқ қонунчилик тақиқ жорий этилди.
Маданият, спорт ва туризм
Давлат раҳбарининг чет элдаги маданий иштирок бўйича IV сессиясида берган топшириғига мувофиқ, Пекинда "Қозоғистон маданият маркази" очилди. Москвада ҳам шунга ўхшаш марказни очиш режалари амалга оширилмоқда.
Анимация соҳасида «Қиял vs қадам» ва «Бәйтерек туралы аңыз» фильмлари давлат томонидан қўллаб-қувватланди. YouTubeда қирқ учта анимацион фильм нашр этилди.
2019 йилдан бери биринчи марта бешта тўлиқ метражли анимацион фильм чиқарилди («Алтын адам», «Желаяқ», «Шоқан. Қашқария сапары», «Адам. Нартәуекел», «Тоқты мен Серке»).
Бундан ташқари, август ойида Ақтауда “Үркер» халқаро қисқа метражли анимация фестивали бўлиб ўтди, унда «Алтын көл» анимацион фильми гран-прига сазовор бўлди ва "Туран" энг яхши қисқа метражли фильм номинациясига номзод бўлди.
Спортда тижоратлаштириш ва бюджет иштирокини камайтириш сиёсати амалга оширилмоқда. Қуйидаги футбол клублари хусусийлаштирилди:
- «Женис» ФК (Астана),
- “Қайсар” ФК (Қизилўрда),
- “Қизилжар” ФК (Петропавл),
- “Шахтер” ФК (Қарағанди),
- «Актобе» ФК (Ақтўбе),
- «Елимай» ФК (Семей).
- "Оқжетпес" ФК (Кўкшетау), "Тобил" ФК (Қостанай), "Тараз" ФК (Тараз) ва " Ертіс" ФК (Павлодар) жамоалари учун потенциал инвесторлар билан музокаралар олиб бориляпти.
2025 йил 15 декабрда Кўкшетау шаҳрида қиймати 13,6 миллиард тенге бўлган кўп функцияли спорт мажмуаси очилди. Қурилиш учун махсус давлат жамғармасидан молиялаштириш масаласи муҳокама этилди: лойиҳанинг умумий қиймати 13,6 миллиард тенгедан 12,6 миллиард тенге ушбу манбадан ажратилди.
Рақамлаштириш
Давлат раҳбарининг Миллий Қурултойнинг IV йиғилишида берган кўрсатмаларига мувофиқ, Ҳукумат давлат бошқаруви ва молия секторини кенг кўламли технологик модернизация қилишни бошлади.
Миллий СИ платформасини ишга тушириш бўйича топшириқни бажариш доирасида 15 та марказий давлат органида 36 СИ-лойиҳасини жорий этиш режаси тасдиқланди. Янги воситалар солиқ ва божхона бошқарувини автоматлаштиришдан тортиб, транспорт ва фан соҳаларидаги аналитикагача бўлган кенг вазифаларни ўз ичига олади.
Миллий рақамли архив яратиш бўйича йўл харитаси тасдиқланди. Лойиҳа учун гибрид ёндашув танланди: сақлаш — маҳаллий маълумотлар марказида, аналитика — булутли хизматлар орқали олиб борилади. Ишчи гуруҳи йиғилиши натижасида лойиҳани ягона маданий-таълим порталига кенгайтириш тўғрисида қарор қабул қилинди. «Е-кітапхана», «е-Мұрағат», e-culture ва e-museum тизимлари билан интеграция қилинмоқда.
Рақамли активларнинг хавфсиз айланишини таъминлаш бўйича топшириқ амалга ошириляпти. Миллий Банк халқаро илғор тажрибани (БАА, Европа Иттифоқи) ҳисобга оладиган қонунчилик ўзгартишлари пакети ишлаб чиқди. Ҳужжат криптоиндустрияни тизимли тартибга солиш ва мамлакатнинг молия тизими учун хавфларни камайтиришга қаратилган.