    Қозоғистон Президенти ва Иордания Подшоҳи “Астана” халқаро молия марказига ташриф буюришди

    ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Иордания Подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайн Астана халқаро молия марказига (АХММ) ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қазақстан Президенті мен Иордания Королі «Астана» халықаралық қаржы орталығына барды
    Фото: Ақорда

    Бошқарувчи Ренат Бектуров мартабали меҳмонларни Марказ фаолияти натижалари, АХММ суди, Халқаро арбитраж маркази, Молиявий хизматларни тартибга солиш қўмитаси ва АХММ биржасининг хусусиятлари, шунингдек, “Ишонч музейи” ноёб корпоратив фаолияти билан таништирди.

    АХММ ташкил этилганидан бери 17 миллиард доллардан ортиқ инвестицияларни жалб қилди. Марказда 85 мамлакатдан 4200 дан ортиқ компания резидент сифатида рўйхатдан ўтган.

    Қозоғистон-Иордания бизнес-форумида ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Подшоҳ Абдулла II иштирок этгани ҳақида ёзган эдик.

    ҚР Президенти Қозоғистон Иордания билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.

