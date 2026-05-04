Қозоғистон Президенти Томас Прамотедхамни «Достық» ордени билан тақдирлади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Томас Прамотедхамни Smart City лойиҳасини амалга ошириш ва икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун II даражали «Достық» ордени билан тақдирлади.
“Мукофот мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга, шунингдек, замонавий рақамли инфратузилмани ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун топширилди”, — дейилади Ақорда томонидан тарқатилган хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Dubai World Trade Center раҳбарияти билан рақамли иқтисодиётни ривожлантириш масаласини муҳокама қилган эди.