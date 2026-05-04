    Қозоғистон Президенти Томас Прамотедхамни «Достық» ордени билан тақдирлади

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Томас Прамотедхамни Smart City лойиҳасини амалга ошириш ва икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун II даражали «Достық» ордени билан тақдирлади.

    Фото: Ақорда

    “Мукофот мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга, шунингдек, замонавий рақамли инфратузилмани ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун топширилди”, — дейилади Ақорда томонидан тарқатилган хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Dubai World Trade Center раҳбарияти билан рақамли иқтисодиётни ривожлантириш масаласини муҳокама қилган эди.

    Ляззат Сейданова
