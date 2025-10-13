OZ
    Қозоғистон Президенти Дональд Трампни табриклади

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трампни Ғазо секторида узоқ кутилган тинчлик ўрнатишда муҳим дипломатик ғалабага эришгани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Токаев Трамп
    Коллаж: Kazinform/ akorda.kz/ wikipedia

    «Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти ўзининг сиёсий иродаси мустаҳкамлигини ҳамда халқлар ўртасида тинчлик ва тотувликни ўрнатишга самимий интилишини тўлиқ намоён этди, деб ҳисоблайди”, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Мисрдаги билвосита музокаралар чоғида эришилган Ғазо секторида ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва маҳбусларни озод қилиш бўйича келишувни қўллаб-қувватлаши ҳақида хабар берган эдик.

