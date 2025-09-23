Қозоғистон Осиёдаги энг бахтли давлатлар учлигига кирди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилги World Happiness Reportнинг сўнгги ҳисоботига кўра, Осиёда қизиқарли тенденция кузатилмоқда: Жануби-Шарқий Осиё давлатлари ўз позицияларини мустаҳкамламоқда, Қозоғистон эса TEMPO.CO маълумотларига кўра минтақадаги энг бахтли давлатлар учлигига кирди, деб хабар беради Kazinform.
Осиёда учинчи ўринни эгаллаб, Қозоғистон минтақанинг етакчилари қаторида ўз позициясини мустаҳкамламоқда. Ижтимоий қўллаб-қувватлаш, танлов эркинлиги ва коррупция даражасини қабул қилиш каби мезонлар бўйича юқори кўрсаткичлар мамлакатда ижобий ўзгаришлар кечаётганини кўрсатади. Қозоғистон иқтисодий ўсишни турмуш сифатини ошириш билан уйғунлаштирган замонавий давлат сифатида ривожланишда давом этмоқда.
2025 йилги Осиё бахтлари рейтингининг етакчилари:
- Тайвань
- Сингапур
- Қозоғистон
- Вьетнам
- Таиланд
- Япония
- Филиппин
- Жанубий Корея
- Малайзия
- Хитой.
Жануби-Шарқий Осиёда бахтнинг сезиларли ўсиши кузатилмоқда.
- Сингапур бироз пасайишига қарамай (2-ўрин), ўзининг юқори турмуш даражаси ва самарали бошқаруви билан ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.
- Вьетнам ва Таиланд - кучли ҳамжамият ҳисси ва маданий хилма-хиллик сақланиб қолган минтақанинг ёрқин намунасидир. Ханой, Хошимин ва Бангкок шаҳарлари аҳоли ўртасида ижобий кайфиятни кучайтиришда муҳим роль ўйнайди.
- Филиппин ва Малайзия ҳам барқарор ижтимоий ва маданий қадриятларни намойиш этиб, кучли ўнликка кирди.
Гарчи Япония ва Жанубий Корея энг бахтли давлатлар қаторида қолса-да, уларнинг позициялари пасайган. Кўрсатилган сабаблардан бири аҳолининг индивидуаллашувининг кучайиши, хусусан, умумий овқатланиш частотасининг пасайиши ва шахслараро ўзаро муносабатларнинг пасайиши.
Жорий йил март ойида Қозоғистон МДҲнинг барча давлатларини ортда қолдириб, World Happiness Reportда 43-ўринни эгаллади.