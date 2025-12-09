OZ
    Қозоғистон орқали ўтган юк транзити 29 млн тоннаддан ошди

    ASTANA. Kazinform — ҚР Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев Ҳукумат йиғилишида мамлакатда кўрсатилаётган транспорт хизматлари ҳажми 20 фоизга ошганини маълум қилди.

    Грузоперевозки товарооборот Жүк тасымалдау тауар айналымы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    “Йилнинг 10 ойида транспорт хизматлари ҳажми 20,7 фоизга, асосий капиталга инвестициялар эса 18,4 фоизга ошди. Транзит юк ташиш ҳажми эса 29,4 миллион тоннага етди, бу 5 фоизга ўсишни кўрсатади”, — деди вазир.

    Унинг сўзларига кўра, мамлакатнинг транзит салоҳиятини ошириш учун 13 минг километрлик йўллар таъмирланди.

    “Республика йўлларининг 93 фоизининг техник ҳолати стандартларга жавоб беради. Ички чегарадаги назорат-ўтказиш пунктлари модернизация қилинмоқда. 2027 йил охирига қадар 37 та назорат-ўтказиш пунктини қуриш режалаштирилган”, — деди Нурлан Сауранбаев.

    Аввалроқ биз Хитойдан Қозоғистон орқали темир йўл транзити 11 фоизга ошганини хабар қилган эдик.

