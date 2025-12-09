Қозоғистон орқали ўтган юк транзити 29 млн тоннаддан ошди
ASTANA. Kazinform — ҚР Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев Ҳукумат йиғилишида мамлакатда кўрсатилаётган транспорт хизматлари ҳажми 20 фоизга ошганини маълум қилди.
“Йилнинг 10 ойида транспорт хизматлари ҳажми 20,7 фоизга, асосий капиталга инвестициялар эса 18,4 фоизга ошди. Транзит юк ташиш ҳажми эса 29,4 миллион тоннага етди, бу 5 фоизга ўсишни кўрсатади”, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатнинг транзит салоҳиятини ошириш учун 13 минг километрлик йўллар таъмирланди.
“Республика йўлларининг 93 фоизининг техник ҳолати стандартларга жавоб беради. Ички чегарадаги назорат-ўтказиш пунктлари модернизация қилинмоқда. 2027 йил охирига қадар 37 та назорат-ўтказиш пунктини қуриш режалаштирилган”, — деди Нурлан Сауранбаев.
Аввалроқ биз Хитойдан Қозоғистон орқали темир йўл транзити 11 фоизга ошганини хабар қилган эдик.