12:20, 18 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон нон нархи энг паст бўлган 10 та давлат қаторига кирди
ASTANA. Kazinform - Дунё бўйлаб оқ ноннинг ўртача нархи тахминан 1100 тенгени ташкил қилади. 500 граммлик ноннинг энг юқори нархи Исландияда (2260 тенге), энг пасти эса Жазоирда (тахминан 95 тенге). Қозоғистон ушбу рейтингда энг паст нархлар (230 тенге) бўйича олтинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform.
Рейтингга 127 та давлат киритилган. Сўнгги 12 ой давомида тўпланган маълумотларига кўра, рейтинг бўйича нон нархи энг юқори бўлган давлатлар қаторига Швейцария (2 050 тенге), АҚШ (1 950 тенге), Люксембург (1 798 тенге) ва Норвегия (1 855 тенге) киради. Австрия, Ямайка ва Дания ҳам энг қиммат мамлакатлар ўнталигига кирди.
Маълум бўлишича, энг арзон нон Ливияда (151 тенге), Тунисда (105 тенге), Жазоирда (94 тенге) экан.