Қозоғистон минтақавий транспорт хабини ривожлантиришга қаратилган келишувларга қўшилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Бишкекда бўлиб ўтган халқаро транспорт форумида иштирок этди ва бир қатор муҳим ҳужжатларни имзолади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар берди.
Бишкекда ҚР Транспорт вазирлиги вакиллари иштирокида "Қирғизистон — минтақавий хаб: қитъаларни боғлаш" халқаро транспорт форуми бўлиб ўтди. Форум доирасида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Туркий давлатлар ташкилоти доирасида транспорт вазирликлари раҳбарларининг учрашувлари ҳам ташкил этилди.
— ШҲТга аъзо давлатлар транспорт вазирликлари раҳбарларининг 13-кенгаши доирасида Қозоғистон томони кун тартибидаги асосий масалалар бўйича маълумот берди ва ШҲТга аъзо давлатларнинг ваколатли органлари ўртасида халқаро автомобил транспорти учун рухсатномаларни рақамлаштириш соҳасидаги ҳамкорлик бўйича ўзаро англашув меморандумини имзолади, — дейилади вазирлик хабарида.
Бундан ташқари, учрашув давомида томонлар ШҲТга аъзо давлатлар ўртасида транспорт соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича махсус ишчи гуруҳ тўғрисидаги низомни келишиб олдилар. Шунингдек, бир қатор бошқа ҳужжатлар, жумладан, ШҲТга аъзо давлатларнинг мультимодал қуруқликдаги юк ташишларини бошқариш учун ягона рақамли платформасини яратиш концепцияси лойиҳаси муҳокама қилинди.
— Учрашув якунида ШҲТга аъзо давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича келишувларни тасдиқловчи якуний протокол имзоланди. ШҲТга аъзо давлатлар транспорт вазирликлари раҳбарларининг 9-йиғилишида Қозоғистон рақамлаштиришни жорий этиш ва ташкилотга аъзо давлатларнинг давлат чегараларини кесиб ўтиш жараёнларини соддалаштириш бўйича ишларнинг алоҳида аҳамиятини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Хусусан, электрон юк жўнатмасини (e-CMR) жорий этиш ва хорижий рухсатнома бланкалари (e-Permit) учун электрон алмашинув тизимини кенгайтириш, шу жумладан сунъий интеллект элементларидан фойдаланиш бўйича ишлар алоҳида таъкидланди. Тадбир якунида Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатларнинг транспорт учун масъул вазирликлари ўртасида электрон e-CMRни жорий этиш бўйича ўзаро англашув меморандуми имзоланди. Рақамли ечимларни янада жорий этиш бўйича эришилган келишувлар учрашув якунида имзоланган қўшма коммюникеда ҳам тасдиқланди.
