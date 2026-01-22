Қозоғистон миллий павильони Bett UK 2026 халқаро кўргазмасида намойиш этилди
ASTANA. Kazinform — ҚР Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек Буюк Британияда бўлиб ўтаётган Bett UK 2026 халқаро кўргазмасида иштирок этмоқда, шунингдек, етакчи университетлар, тадқиқот марказлари ва глобал технология компаниялари вакиллари билан бир қатор учрашувлар ўтказмоқда.
Фан ва олий таълим вазирлиги маълумотларига кўра, биринчи куннинг асосий воқеаси вазирнинг Bett UK 2026 — Leading EdTech кўргазмасида иштирок этиши бўлди. Бу - таълим технологиялари соҳасидаги энг йирик халқаро платформалардан биридир. Кўргазма ҳар йили давлат идоралари, таълим муассасалари, технология компаниялари ва эксперт ҳамжамиятлари вакилларини таълимнинг келажаги, ўқув жараёнининг рақамли трансформацияси, сунъий интеллектни жорий этиш ва инновацион ечимлардан фойдаланиш масалаларини муҳокама қилиш учун бирлаштиради.
21 январда Лондонда ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги томонидан ташкил этилган Қозоғистон Миллий павильонининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Миллий павильон олий ва олий таълим тизимини ривожлантиришдаги устувор йўналишларни намойиш этиш учун майдонга айланди. Бу ерда таълим жараёнларини рақамлаштириш, сунъий интеллектга асосланган ечимларни жорий этиш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва халқаро академик ҳамкорликни кенгайтириш каби соҳалар тақдим этилди.
Павильонда Қозоғистоннинг тўққизта олий ва олий ўқув юртларидан кейинги таълим муассасалари ўзларининг академик дастурлари, илмий лойиҳалари, хорижий ҳамкорлар билан қўшма таълим ва илмий ташаббуслар учун имкониятларини тақдим этдилар. Экспозиция маҳаллий университетларнинг юқори даражада ривожланишини, уларнинг илмий ва таълим салоҳиятини ҳамда халқаро ҳамжамият билан фаол ҳамкорлик қилишга тайёрлигини намойиш этди.
Кўргазмада ялпи мажлислар, тематик муҳокамалар, етакчи EdTech ишланмаларининг тақдимотлари, шунингдек, давлат идоралари, университетлар ва жаҳон технология компаниялари вакиллари ўртасида бизнес учрашувлар бўлиб ўтади.
Қозоғистон делегациясининг Bett UK 2026 кўргазмасида иштирок этиши мамлакатнинг рақамли таълимни ривожлантиришдаги стратегик йўналишини, сунъий интеллект технологияларини фаол жорий этиш ва инновацион таълим ечимларини илгари суришда белгилайди. Бу халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга, Қозоғистон университетларининг рақобатбардошлигини оширишга ва Қозоғистонни таълим ва рақамли технологиялар соҳасида минтақавий етакчи сифатида шакллантиришга ҳисса қўшади.