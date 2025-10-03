Қозоғистон Марказий Осиёдаги энг йирик полимер ишлаб чиқарувчи давлатга айланади — Олжас Бектенов
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг келажаги технологик тараққиёт билан боғлиқ. Бу ҳақда Kazakhstan Energy Week — 2025 ва XVI Евроосиё KAZENERGYфорумида Ҳукумат раҳбари Олжас Бектенов айтиб ўтди.
“Президент Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек, Қозоғистон энергетика хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва ўзини энергия билан тўлиқ таъминлашга эришишни мақсад қилган. Бу йўналишда халқаро ҳамкорлар билан ҳамкорликда кўплаб йирик лойиҳалар амалга оширилмоқда. Бу борада энг йирик корпорациялар ва эксперт ҳамжамиятларини бирлаштирган KAZENERGY форуми 16 йил давомида муҳим ва самарали платформага айланди. Ассоциациянинг юбилей йилида Форум биринчи марта Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Араб давлатлари лигаси мамлакатларини бирлаштиради. Бугунги кунда глобал энергетика соҳасидаги туб ўзгаришлар, йирик давлатлар ўртасида ўзаро тушуниш ва барқарорликни таъминлаш шароитида “ўрта” кучларнинг роли ортиб бормоқда. Қозоғистон очиқлик ва технологик модернизация тамойилларига қатъий амал қилади. Давлат раҳбари амалга оширилаётган барча ишлар мамлакатимизнинг тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар учун жозибадорлигини оширишга қаратилганини таъкидлади”, — деди Олжас Бектенов.
Шу муносабат билан у ҚР Ҳукумати бизнесни барқарор энергия келажагини биргаликда ривожлантиришга чақиришини таъкидлади. Қозоғистонда лойиҳаларни муваффақиятли амалга ошириш учун барча зарур шароитлар яратилган.
“Бизда бой табиий ресурслар ва стратегик фойдали қазилмалар, Европа ва Осиёни боғловчи транспорт-логистика йўлаклари, малакали кадрлар мавжуд. Бугунги кунда Қозоғистоннинг нефть-газ сектори экспорт-хом ашё моделидан мураккаб қайта ишлаш тизимига айланган юқори технологияли кластерга айланди. Қозоғистоннинг келажаги технологик тараққиёт билан боғлиқ. Бу борада биз аниқ натижаларни қайд этишимиз мумкин. Нефть-кимё саноатида умумий қуввати 500 минг тонна бўлган полипропилен заводи ишга туширилди. Йилига 1 миллион 250 минг тонна полиэтилен ишлаб чиқариш лойиҳаси ҳам амалга оширилмоқда. Бу Қозоғистонни Марказий Осиёдаги энг йирик полимер ишлаб чиқарувчи давлатга айлантиради. Бундан ташқари, бутадиен ва карбамид ишлаб чиқариш лойиҳалари ишга туширилди. 2030 йилгача умумий қиймати 15 миллиард АҚШ долларидан ортиқ бўлган олтита лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган. Бу нефть-кимё ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, ўн минглаб янги иш ўринларини яратиш имконини беради", — деди Ҳукумат раҳбари.