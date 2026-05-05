    Қозоғистон Марказий Осиёда Хитой билан савдо ҳажми бўйича биринчи ўринни сақлаб қолди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 2026 йилнинг биринчи чораги натижаларига кўра Марказий Осиё мамлакатлари орасида Хитой билан савдо ҳажми бўйича етакчиликни ишончли тарзда сақлаб қолмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Хитой Халқ Республикаси Божхона бош бошқармаси маълумотларига кўра, Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги савдо айланмаси 13,2 миллиард долларга етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 46,7% га кўп. Шунингдек минтақадаги бошқа мамлакатлар кўрсаткичларидан сезиларли даражада юқори.

    Ўзбекистон 4,1 миллиард долларлик савдо ҳажми билан иккинчи ўринда (36,7% га ўсиш). Қирғизистон 4 миллиард доллар билан ундан кейин, бироқ 34,4% га пасайишни қайд этди.

    Туркманистоннинг Хитой билан савдо айланмаси 2,2 миллиард долларни ташкил этди, бу 4,3% га камайиш. Шу билан бирга, Тожикистон ўсишни намойиш этиб, 1 миллиард долларга етди (19% га ўсиш).

    Қозоғистон Хитойнинг Марказий Осиё билан савдосининг энг катта улушини ташкил этади ва минтақадаги энг яқин шерикларидан сезиларли даражада ошиб кетади.

    Ляззат Сейданова
