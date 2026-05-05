Қозоғистон Марказий Осиёда Хитой билан савдо ҳажми бўйича биринчи ўринни сақлаб қолди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 2026 йилнинг биринчи чораги натижаларига кўра Марказий Осиё мамлакатлари орасида Хитой билан савдо ҳажми бўйича етакчиликни ишончли тарзда сақлаб қолмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Хитой Халқ Республикаси Божхона бош бошқармаси маълумотларига кўра, Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги савдо айланмаси 13,2 миллиард долларга етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 46,7% га кўп. Шунингдек минтақадаги бошқа мамлакатлар кўрсаткичларидан сезиларли даражада юқори.
Ўзбекистон 4,1 миллиард долларлик савдо ҳажми билан иккинчи ўринда (36,7% га ўсиш). Қирғизистон 4 миллиард доллар билан ундан кейин, бироқ 34,4% га пасайишни қайд этди.
Туркманистоннинг Хитой билан савдо айланмаси 2,2 миллиард долларни ташкил этди, бу 4,3% га камайиш. Шу билан бирга, Тожикистон ўсишни намойиш этиб, 1 миллиард долларга етди (19% га ўсиш).
Қозоғистон Хитойнинг Марказий Осиё билан савдосининг энг катта улушини ташкил этади ва минтақадаги энг яқин шерикларидан сезиларли даражада ошиб кетади.