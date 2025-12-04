Қозоғистон мактабларида бошланғич ҳарбий тайёргарликнинг янги стандартлари жорий этилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон бошланғич ҳарбий тайёргарликнинг янгиланган қоидаларини тасдиқлади, бу фан мазмунини сезиларли даражада ўзгартиради ва Қуролли кучларнинг ўқувчиларни хизматга тайёрлашдаги иштирокини кучайтиради. Мудофаа вазири 4 ноябрь куни буйруқни имзолади. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
— Ҳужжат Бош штабнинг Ташкилий ва сафарбарлик ишлари департаменти томонидан ҳарбий хизмат ва ҳарбий-ватанпарварлик тарбияси тўғрисидаги қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартиришларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган. Қоидалар мактаблар, коллежлар ва касб-ҳунар таълими муассасаларида бошланғич ҳарбий тайёргарликни ташкил этиш ва ўқитишнинг ягона усулларини белгилайди, ўқитувчиларга қўйиладиган талабларни аниқлаштиради ва курснинг амалий таркибий қисмини кенгайтиради, — дейилади хабарда.
Асосий ўзгаришлардан бири фанга тарихий "бошланғич ҳарбий тайёргарлик" номининг қайтарилиши бўлди. Дастур амалий элементларни кўпайтириш, дала машғулотлари ва ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва ижтимоий кафолатлари бўйича тушунтириш ишларини кенгайтириш орқали мустаҳкамланади.
Қозоғистон Республикаси Мудофаа вазири маслаҳатчиси Айгул Тўлембаева янгиланишлар бўлажак чақирилувчиларни тайёрлаш сифатини оширишга қаратилганлигини таъкидлади.
— Биз фанни унинг ўзига хос мазмунига мослаштирамиз. Бу —фуқароларни армияга тайёрлашнинг биринчи босқичи. Болалар ҳарбий хизматчининг низомини, унинг вазифаларини, ҳуқуқларини ва хизматдан кейинги кафолатларини тушунишлари керак. Бугунги армия ҳақиқий касб ва таълим олиш имкониятидир. Биз мактаб ўқувчилари бу ҳақда олдиндан билишларини истаймиз, — деди у.
Ўқитувчиларга қўйиладиган талаблар сезиларли даражада ўзгаради. Фақат ўз мутахассислиги бўйича педагогик маълумотга ва ҳарбий хизмат тажрибасига эга фуқаролар ҳарбий хизматни ўташлари мумкин. Ушбу фан бўйича ишлайдиган ўқитувчилар ўз лавозимларини сақлаб қоладилар. Камида ўн йил хизмат қилган ҳарбий хизматчилар учун Мудофаа вазирлигининг ҳарбий таълим муассасаларида бепул педагогик қайта тайёрлаш имконияти жорий этилади.
Ушбу қарор кадрлар базасини мустаҳкамлаш ва ўқувчиларнинг фанга бўлган ишончини оширишини таъкидлаб, вазир маслаҳатчиси шундай деди:
— Талабалар армияда хизмат қилган одамни кўришлари керак. Бу қўрқув ва ишончсизликни йўқ қилади ва армия қандай ишлашини тушунтиришга имкон беради, — деди у.
Янгиланган низом ҳарбий қисмларнинг ролини кенгайтиради: дала машғулотларининг амалий қисми кучайтирилади, бўлинма командирлари алоҳида дарсларда иштирок этадилар ва дала базасини кўрсатадилар. Бошланғич ҳарбий тайёргарлик ўқитувчиларининг малакасини ошириш энди фақат Мудофаа вазирлигининг ҳарбий университетлари, бўлимлари ва қуйи ташкилотлари базасида амалга оширилади. Бу тегишли ҳарбий тажрибани олишга ёрдам беради.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ҳарбий ва ҳуқуқий интизом бўйича кенгаш ўтказди.