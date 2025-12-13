Қозоғистон курортлари дастлабки тўққиз ой ичида 3,8 миллион сайёҳни кутиб олди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил январидан сентябргача Қозоғистон курорт ҳудудлари 3,8 миллион сайёҳни кутиб олди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 14 фоизга кўп. Ушбу ташриф буюрувчиларнинг 16,5 фоизини хорижий сайёҳлар ташкил этди, деб хабар беради Kazinform Миллий статистика бюроси матбуот хизматига таяниб.
2025 йил январь-сентябрь ойлари оралиғида энг машҳур курорт ҳудуди Алмати тоғ кластери бўлиб, унга 2,2 миллион киши ташриф буюрган.
“Щучинск-Боровое” курорт ҳудуди 373 100 киши ташриф буюрган ҳолда иккинчи ўринни эгаллади.
Манғистау курорт ҳудуди учинчи ўринни эгаллади, унда 308 800 киши турар жойларда жойлашган.
Юқори бешликка иккита машҳур ҳудуд ҳам кирди: Балқаш туристик ҳудуди (169 200 киши) ва Жетису минтақасидаги Алакўл курорт ҳудуди (147 100 киши).
2025 йил январь-сентябрь ойларида курорт ҳудудларида кўрсатилган хизматлар ҳажми 154,7 миллиард тенгени ташкил этди.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон курорт ҳудудларида 1876 та турар жой мавжуд.