Қозоғистон қишлоқ хўжалиги экспорт бозорларини кенгайтирмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ўзининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш бозорларини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, стратегик мақсад МДҲ ва Хитойнинг анъанавий бозорларида ўз ўрнини мустаҳкамлаш, шунингдек, Европа, Яқин Шарқ ва Жануби-Шарқий Осиёнинг истиқболли ҳудудларига кенгайтиришдан иборат. Жорий йилда ЕОИИ, БАА ва Мўғулистон билан эркин савдо шартномаларини имзолади, Индонезия билан шартнома тузиш ишлари олиб бориляпти.
"2026-2028 йилларга мўлжалланган ёғ-мой саноатини ривожлантириш йўл харитаси ниҳоясига етяпти. Мақсад ёғли экинлар секторини янги босқичга кўтариш, ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва қувватлардан фойдаланишни оширишдир. 2028 йилга бориб саноатнинг йиллик айланмаси 1 миллиард доллардан ошиши ва мамлакатимизнинг жаҳон миқёсида кунгабоқар ёғи етказиб берувчи энг йирик учталикдан бирига айланиши кутилмоқда”, - деди вазир.
Савдо ва интеграция вазирининг сўзларига кўра, қишлоқ хўжалиги экспорти йил бошидан бери барқарор ўсиш суръатини кўрсатяпти. Ўсимликчиликда қиймат ўсиши 51% ни ташкил этди. Асосий ҳисса буғдой (56%), кунгабоқар ёғи (76%), чорва озуқаси (152%), арпа (94%) ва зиғир уруғи (60%) бўлди. Чорвачилик маҳсулотлари етиштириш 27 фоизга ўсди.
Аввалроқ Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров Қозоғистонда ёғли экинлардан рекорд даражадаги ҳосил кутилаётганини маълум қилганди.
Муаллиф: Адил Сатпаев