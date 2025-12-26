Қозоғистон Қишки Олимпиада ўйинларига нечта лицензия билан боради
ASTANA. Kazinform – 2026 йилги XXV Қишки Олимпия ўйинлари бошланишига оз вақт қолди. Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтадиган улкан мусобақага Қозоғистон терма жамоаси қандай тайёргарлик кўраётгани маълум бўлди.
ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш бошқармаси жамоатчилик билан алоқалар бўлими вакили Турлижан Айтеновнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ҳозирда 23 та лицензияга эга.
“Терма жамоа ҳозирда 23 та лицензияга эга. Улардан 2 таси фигурали учиш, 9 таси шорт-трек ва 12 таси конькида учиш. Қолган спорт турлари бўйича саралаш жараёни ҳали ҳам давом этмоқда”, - деди у Jibek Joly телеканалининг «Bugin LIVE» дастурида.
Унинг сўзларига кўра, лицензия турнирларининг аксарияти январь ойи охирига қадар якунланади. Натижада, Қозоғистон жами 90 тага яқин лицензия олиши мумкин. Бироқ, Олимпиадага борадиган спортчилар сони лицензиялардан анча кам бўлади.
“Битта спортчи бир нечта масофаларда ёки бир нечта йўналишларда чиқиш қилиши мумкин. Масалан, шорт-трекга 4 спортчи боради ва 9 та лицензиядан фойдаланади. Шунинг учун биз Олимпиадага тахминан 30-35 спортчи юборишни режалаштиряпмиз”, — деди вазирлик вакили.
Турлижан Айтенов буни 2022 йилги Пекиндаги Қишки Олимпиада ўйинлари билан таққослаб, хорижий маслаҳатчилар ҳам жалб этилганини таъкидлади.
“Пекин Олимпиадасида 30 дан ортиқ спортчи иштирок этган бўлса-да, лицензиялар сони атиги 7 тани ташкил этди. Афсуски, биз совринсиз қайтдик. Энди асосий мақсад кўпроқ спортчиларни жалб этиш эмас, балки сифат устида ишлаш, камида битта медаль қўлга киритиш. Қайси спорт тури қайси мамлакатда яхши ривожланган бўлса, ўша давлатдан мутахассислар таклиф этилди. Улар кундалик машғулот жараёнида бевосита иштирок этадилар, - деди у.
Вазирлик вакилининг сўзларига кўра, биатлон, чанғи учиш, фристайл-могул ва фристайл-акробатика каби спорт турлари бўйича лицензия танлови ҳали якунланмаган. Жаҳон кубогидан сўнг халқаро рейтинг эълон қилинади ва энг яхши спортчилар Олимпиадага йўлланма оладилар.
Ва терма жамоаларни тайёрлаш мавсум давомида Европада ўтказиладиган Жаҳон кубоги орқали амалга оширилади. Олимпиадага спортчилар мусобақа бошланишидан бир ҳафта олдин борадилар ва маҳаллий иқлимга мослашадилар.
“Барча жамоалар ўқув-машғулот йиғинлари ва синов мусобақалари билан таъминланади. Ҳар бир жамоа билан шифокор, массажчи ва психолог ишлайди. Бу тизим тўлиқ йўлга қўйилган”, - деди вазирлик вакили.
Эслатиб ўтамиз, давлат Олимпия медали совриндорлари учун катта миқдорда мукофотлар ажратган. Олтин медал учун - 250 минг доллар, кумуш медал учун - 150 минг доллар, бронза медал учун - 75 минг доллар. Ҳатто 5-ўрин учун рағбатлантирувчи мукофот ҳам мавжуд.