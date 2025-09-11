Қозоғистон қиличбозлик бўйича кадетлар ўртасидаги Осиё кубогида олтин медални қўлга киритди
TASHKENT. Kazinform – Қозоғистон терма жамоаси Ўзбекистон пойтахтида қиличбозлик бўйича ўтказилаётган кадетлар ўртасидаги Осиё кубогининг иккинчи кунида бир қатор медалларни қўлга киритди.
Рапира туридаги жамоавий баҳсларда Едил Қусман, Валентин Сладков, Евгений Токанов ва Мансур Естеу рақибларини мағлубиятга учратиб, олтин медални қўлга киритди.
Сабля туридаги аёллар ўртасидаги жамоавий баҳсларда қозоғистонликлар иккита медални қўлга киритди. Найля Исхакова, Айғаним Какенова, Айша Сиздиқ ва Леона Югай кумуш, София Андриянова, Арина Фролова, Айдана Қаратаева ва София Яковлева бронза медални қўлга киритди.
Рапира туридаги яккалик баҳсларда Алуа Муқанова учинчи ўринни эгаллади.
Аввал Қозоғистон қиличбозлик бўйича кадетлар ўртасидаги Осиё кубогида учта медални қўлга киритгани ҳақида хабар бергандик.