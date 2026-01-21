Қозоғистонда инфляцияга қарши қандай чоралар кўрилади
ASTANA. Kazinform – ҚР Бош вазир ўринбосари ва Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Давлат раҳбарининг Миллий Қурултойнинг бешинчи йиғилишида эълон қилинган кўрсатмаларини амалга ошириш чоралари ҳақида ҳисобот берди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистонда инфляцияни 9-11 фоизгача пасайтириш чоралари кўрилади.
"Инфляцияни 9-11 фоизгача пасайтириш чоралари кўрилади. Асосий эътибор маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ички бозорни тўлдиришга, товар бозорларидаги номутаносибликларнинг олдини олишга ва маҳсулотларни самарали сақлаш ва ташиш учун инфратузилмани ривожлантиришга қаратилади", - деб таъкидлади Серик Жуманғарин Ҳукумат йиғилишида.
У шунингдек, бу йилдан бошлаб ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари рўйхати 19 тадан 31 тагача кенгайтирилганини маълум қилди.
Бундан ташқари, табиий монополиялар томонидан кўрсатиладиган хизматлар учун тарифларнинг ошиши инфляцияга таъсири чекланган ва инфляция мақсадлари билан боғлиқ бўлади, деб таъкидлади Бош вазир ўринбосари.