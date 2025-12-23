Қозоғистон ҳудудларида қандолат маҳсулотлари қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда қандолат маҳсулотлари нархи сўнгги 10 ой ичида бир фоиздан кўпроққа ошди, деб хабар беради Kazinform EnergyPromга таяниб.
Ҳисоботда айтилишича, 2025 йил ноябрь ойи охирига келиб, қандолат маҳсулотлари нархлари олдинги ойдаги 1,5% га нисбатан 1,2% га ошган, энг катта ўсиш — 2,2% — август ойида қайд этилган. Таққослаш учун, қандолат маҳсулотлари нархлари ўтган йил ноябрь ойига нисбатан 0,5% га ошган.
Йил давомида қандолат маҳсулотлари нархлари 19% га ошган. Илгари, 2023 ва 2024 йил ноябрь ойларида секторда нархларнинг ўсиши 12,1% ва 12,5% да кузатилган.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, ҳудудий миқёсда қандолат маҳсулотлари нархларининг энг катта йиллик ўсиши Шимолий Қозоғистон вилоятида (27,5%), Астана шаҳрида (26,7%) ва Жетису вилоятида (26,3%) кузатилган. Шунингдек, Чимкент (24,5%), Павлодар (23,5%) ва Алмати (23,1%) вилоятларида ҳам нархларнинг сезиларли даражада ўсиши қайд этилган.
Қандолат маҳсулотлари нархлари Туркистон вилоятида ўтган йилга нисбатан 10,9% га, Атирау вилоятида 11,6% га ва Жамбил вилоятида 11,9% га ошди.
EnergyProm маълумотларига кўра, қандолат маҳсулотлари орасида шоколад нархининг энг катта ўсиши кузатилди: ўтган йилга нисбатан 37% га ўсиш. Зефир ва пастила (19,6%), шунингдек, шоколад билан қопланган конфетлар (17,1%) нархларида сезиларли ўсиш кузатилди. Шоколад билан қопланмаган конфетлар 10,3% га, ҳолва 9,6% га, карамель 7,8% га ва мармелад 5,6% га ошди. Бироқ, сақич нархи 0,3% га пасайди.
Қозоғистонда карамелнинг ўртача чакана нархи 1600 тенгени, шоколад билан қопланмаган конфетлар эса бир килограмм учун 2300 тенгени ташкил этди. Карамелнинг энг юқори нархлари Павлодарда, килограмми учун 2400 тенге, ундан кейин Ақтауда 2100 тенге ва Туркистонда 1900 тенге бўлди.
Ақтўбеда энг арзон бўлди: килограмми учун 1300 тенге. Шоколад билан қопланмаган конфетлар энг қиммат Ақтауда бўлган — 1 килограмми 2,8 минг тенге. Қизилўрда ва Қонаевда эса килограмми учун 2600 ва 2500 тенге нарх белгиланган.
Ушбу конфетларнинг энг арзон нархлари Жезқазған, Туркистон ва Ўскеменда бўлиб, килограмми учун 2000 тенге.
Мутахассислар Қозоғистонда қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқариш кетма-кет иккинчи йил пасайиб бораётганини таъкидламоқда.
Шоколад, шоколадли қандолат маҳсулотлари ва шакар ишлаб чиқариш ҳажми жорий йил январь-ноябрь ойларида 81,2 минг тоннани ташкил этди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 3,1% га кам. Бир йил олдин, соҳада ишлаб чиқариш 14% га камайган эди.