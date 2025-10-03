“Қозоғистон хорижий ОАВ нигоҳида” танлови ғолиблари тақдирланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги хорижий журналистлар ўртасида анъанавий тарзда ўтказиб келинаётган “Қозоғистон хорижий ОАВ нигоҳида” халқаро танловининг Х юбилей конкурси ғолибларини тақдирлади.
Бу йилги танловга дунёнинг 30 та давлатидан 100 дан ортиқ материаллар тақдим этилди. Ҳакамлар ҳайъати қарори билан АҚШ, Арманистон, Бельгия, Ўзбекистон ва Покистон журналистларининг ишлари энг яхши деб топилди. Ғолиблар орасида Мэт Фицджералд (АҚШ), Марианна Мкртчян (Арманистон), Дерья Сойсал (Бельгия), Арухан Ақпанбетова (Ўзбекистон) ва Муҳаммад Али Пошо (Покистон) бор. Улар ўз материалларида Қозоғистоннинг рақамлашуви, иқтисодиёти, туризми, спорти, маданияти ва тарихини кенг ёритган.
Маросимда Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири ўринбосари Арман Исетов ва мусобақа ҳамкорлари иштирок этди. Арман Исетов ғолибларни табриклаб, тақдим этилган ишлар сифатини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, хорижий журналистларнинг қизиқиши йилдан-йилга ортиб бормоқда.
Тақдирлаш маросимидан сўнг танлов ғолиблари «Digital Bridge 2025» халқаро технология форуми ишида иштирок этди, шунингдек, Астана, Алмати, Чимкент шаҳарлари ва Туркистон вилоятига маданий-маърифий саёҳат қилади.