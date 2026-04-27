Қозоғистон хоккей терма жамоасининг жаҳон чемпионатида қатнашадиган таркиби эълон қилинди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон хоккей терма жамоасининг жаҳон чемпионатида иштирок этадиган таркиби эълон қилинди.
Бу ҳақда Қозоғистон хоккей федерацияси хабар берди.
Қозоғистонликлар 17 апрелгача Астанада биринчи ўқув-машғулот йиғинини ўтказдилар. Кейин улар 26 апрелгача машғулотларни ўтказиш учун Беларусга йўл олишди. У ерда қозоғистонликлар маҳаллий жамоаларга қарши ўртоқлик ўйинида муз майдонига чиқишди.
Энди улар Польшага йўл олишди. У ерда улар Словения билан ўртоқлик ўйинида майдонга тушишади.
Дарвозабонлар: Никита Бояркин, Андрей Шутов (иккаласи ҳам — "Барс", ҚХЛ), Владислав Нурек ("Горняк", Рудний);
Ҳимоячилар: Адил Бекетаев, Дмитрий Бреус, Самат Данияр (барчаси — «Барс», ҚХЛ), Тамирлан Гаитамиров, Артём Королев, Бейбарис Оразов, Кирилл Никитин (барчаси — «Номад», Астана), Федор Хорошев («Торпедо», Ўскемен), Эдуард Микшарий,
Ҳужумчилар: Алихан Асетов, Динмухамед Қаиржан, Всеволод Логвин, Алихан Умирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов (барчаси — Барс, ҚХЛ), Артур Гатиятов, Кирилл Ляпунов, Батирлан Муратов, Роман Старченко (барчаси — «Номад», Астана), Аркадий Шестаков(«Адмирал», ҚХЛ);
Қозоғистон терма жамоаси ўйинлари тақвими
- 2 май. Литва — Қозоғистон
- 3 май. Қозоғистон — Япония
- 5 май. Қозоғистон — Польша
- 7 май. Украина — Қозоғистон
- 8 май. Қозоғистон — Франция.
Ушбу гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган жамоа 2027 йилда элит дивизионда иштирок этиш имкониятига эга бўлади, охирги ўринни эгаллаган жамоа эса В гуруҳига тушиб кетади.