10:12, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон-Хитой чегара пунктлари вақтинча ёпилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Давлат даромадлари қўмитаси Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги чегарадаги назорат-ўтказиш пунктлари иши вақтинчалик тўхтатилганини маълум қилди.
«Хитой Халқ Республикаси ташкил топган кун (2025 йил 1-3 октябрь) ва Куз байрами (2025 йил 6 октябрь) муносабати билан Қозоғистон-Хитой чегарасида автотранспорт воситаларини ўтказиш пунктлари вақтинча ёпилади. Бу кунларда жисмоний шахслар, транспорт воситалари ва юклар ўтиш жойи бўлмайди”, — дейилади қўмита хабарида.
Шу билан бирга, темир йўл ўтказиш пунктлари одатий тартибда ишлашда давом этади ва транспорт-логистика алоқаларининг барқарорлигини таъминламоқда.