    Қозоғистон-Хитой чегара пунктлари вақтинча ёпилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Давлат даромадлари қўмитаси Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги чегарадаги назорат-ўтказиш пунктлари иши вақтинчалик тўхтатилганини маълум қилди.

    Шекара бекеті
    Фото: Қаржы министрлігі

    «Хитой Халқ Республикаси ташкил топган кун (2025 йил 1-3 октябрь) ва Куз байрами (2025 йил 6 октябрь) муносабати билан Қозоғистон-Хитой чегарасида автотранспорт воситаларини ўтказиш пунктлари вақтинча ёпилади. Бу кунларда жисмоний шахслар, транспорт воситалари ва юклар ўтиш жойи бўлмайди”, — дейилади қўмита хабарида.

    Шу билан бирга, темир йўл ўтказиш пунктлари одатий тартибда ишлашда давом этади ва транспорт-логистика алоқаларининг барқарорлигини таъминламоқда.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
