Қозоғистон Хитой билан рейслар сонини кўпайтиради
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Хитой ва Ўзбекистон билан ҳаво қатновини кенгайтириш, янги йўналишлар очиш ва рейслар сонини оширишни режалаштирмоқда.
Бу ҳақда пойтахтда бўлиб ўтган “Марказий Осиё+Хитой” авиация масалалари бўйича ҳамкорлик бўйича ишчи гуруҳи конференциясида ҚР Транспорт вазирлиги фуқаро авиацияси қўмитаси раиси Салтанат Томпиева маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, 14 августда Хитой ва Ўзбекистон авиация раҳбарлари билан икки томонлама музокаралар бўлиб ўтади.
“Биз янги пунктларни очиб, ташувчиларимизга янги имкониятлар яратмоқчимиз. Режамизга парвозлар частотасини оширишдан ташқари, парвозлар географиясини кенгайтириш ҳам киритилган”, – деди С.Томпиева.
Қўмита раиси ўз нутқида Қозоғистон ва Хитой авиация ҳокимиятлари ўртасида “очиқ осмон” режими тўғрисидаги шартнома имзоланганини эслатди. Бу парвозлар сонини икки баравар ошириш имконини берди. Ушбу шартнома асосида янги йўналишлар ва янги ташувчилар қўшилди.
Авиация соҳасига, жумладан, аэропортлар қуришга сармоя жалб этиш чора-тадбирлари ҳам муҳокама қилинмоқда.
“Қозоғистоннинг географик жойлашуви жуда қулай ва юк ҳаво транспортининг ривожланиши жаҳон авиация харитасидаги ўрнимизни мустаҳкамлашга ёрдам беради”, – дея қўшимча қилди С.Томпиева.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон пойтахтида “Марказий Осиё – Хитой” (C5+1) ташаббуси доирасида фуқаро авиацияси соҳасида ҳамкорлик бўйича ишчи гуруҳининг иккинчи конференцияси бўлиб ўтмоқда. Унда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Хитой Халқ Республикаси авиация раҳбарлари, фуқаро авиацияси ва аэронавигация хизматлари вакиллари иштирок этди.
Йиғилишда парвозлар хавфсизлигини таъминлаш, транспорт ва транзит интеграциясини ривожлантириш, авиация мутахассислари малакасини ошириш, Хитой ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги халқаро ҳаво йўналишлари тармоғини кенгайтириш, янги технологияларни жорий этиш, экологик барқарор авиацияни ривожлантириш, авиация ва транспорт коммуникацияларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади. Шунингдек, Қозоғистон ташаббуси билан 2024 йилда ташкил этилган Евроосиё фуқаро авиацияси конференциясига (ЕАCАC) аъзо давлатларнинг ҳамкорлиги муҳокама қилинади. Ушбу ташкилот Марказий Осиё давлатларининг ICAO, Европа комиссияси, IATA ва бошқа халқаро ташкилотлар билан биргаликдаги фаолиятида умумий позициясини шакллантиришга қаратилган.
Ўтган йили “Марказий Осиё – Хитой” (C5+1) фуқаро авиацияси ҳамкорлиги бўйича ишчи гуруҳининг биринчи конференцияси Хитойнинг Сиань шаҳрида бўлиб ўтган эди.