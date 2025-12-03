Қозоғистон Ҳиндистондан келган қишки саёҳатчилар учун жозибали манзилга айланди
ASTANA. Kazinform — Мамлакатимиз ҳинд оилавий саёҳатчилари учун энг жозибали қишки йўналишлардан бирига айланди. Agoda рақамли саёҳат платформаси маълумотларига кўра, бу қиш мавсумида Қозоғистонни қидиришга қизиқиш 68 фоизга ошди. Бу ҳақда «Kazakh Tourism» хабар берди.
Бу ҳинд оилалари орасида табиий ландшафтлар ва қишки имкониятларга талабнинг ортганидан далолат беради.
Agoda маълумотларига кўра, Ҳиндистонда 2025 йил декабрь ойидан 2026 йил февраль ойигача халқаро оилавий саёҳатларга қизиқиш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 30 фоизга ошди. Ҳиндистонлик саёҳатчилар тобора кўпроқ қишки таътил муҳити, табиий гўзаллик ва маданий тажрибаларни бирлаштирган мавсумий йўналишларни танламоқдалар.
Қозоғистон Ҳиндистондан оилавий саёҳатчиларни тоғли ландшафтлари ва табиатда дам олиш имкониятлари билан ўзига жалб қилади. Қишда ҳинд сайёҳларининг эътиборини тортадиган Осиё мамлакатлари орасида Жанубий Корея, Хитой, Тайвань ва Япония ҳам қайд этилган.
Шуни таъкидлаш керакки, Ҳиндистондан келган меҳмонлар сони 2023 йилга нисбатан 87 фоизга ошди. Ўтган йили Қозоғистонга 146 мингдан ортиқ меҳмон ташриф буюрган. Бу ушбу мамлакатдан ташриф буюрувчилар сонининг кўпайганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Kazakh Tourism” компанияси хорижий сайёҳларнинг 75 фоизи Астана ва Алматига келишини эълон қилган эди.