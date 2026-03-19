Қозоғистон харид қобилияти паритети бўйича халқаро рейтингда 36-ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 2026 йилда харид қобилияти паритети (ХҚП) бўйича ЯИМ бўйича дунёдаги энг йирик иқтисодиётлар халқаро рейтингида 36-ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Халқаро валюта жамғармасининг 2025 йил октябрь ойидаги ҳисоботига кўра, Қозоғистон иқтисодиёти 973 миллиард долларга баҳоланган. Рейтингда 43,49 триллион доллар билан Хитой, ҳамда 31,82 триллион доллар билан АҚШ етакчилик қилиб келяпти.
Рейтингга қуйидагилар ҳам киритилган:
- Ҳиндистон: 19,14 триллион доллар;
- Россия: 7,34 триллион доллар;
- Япония: 6,92 триллион доллар;
- Германия: 6,32 триллион доллар;
- Индонезия: 5,36 триллион доллар;
- Бразилия: 5,16 триллион доллар;
- Франция: 4,66 триллион доллар;
- Буюк Британия: 4,59 триллион доллар.
Харид қобилияти паритети (ХҚП) - мамлакатнинг иқтисодий ҳажмини яшаш нархидаги фарқларга қараб созлайди. Ушбу кўрсаткичга кўра, глобал иқтисодиёт 219 триллион доллардан ошади, унинг деярли ярми Осиёда. ЯИМ 43,5 триллион доллардан ортиқ бўлган Хитой харид қобилияти паритети бўйича дунёдаги энг катта иқтисодиётга эга.
Қозоғистон Сингапур (35-ўрин) ва Руминия (37-ўрин) ўртасида жойлашган.